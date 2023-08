Policisti varujejo premoženje, na terenu tudi konjenica

Policijsko delo na poplavljenem terenu se iz prve faze seli v drugo. "V prvi fazi so policisti z ostalimi aktivno izvajali naloge zaščite in reševanja. Zdaj pa smo prešli v drugo fazo, kjer je v ospredju sanacija. Tudi tu je poudarek na varovanju ljudi, prav tako pa tudi na varovanju njihovega premoženja," je v izjavi za medije povedal policijski inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Ljubljana Ludvik Kastelic .

Tako je šlo na območje Medvod, Kamnika in Domžal več policistov, ki nadzirajo promet in izvajajo ukrepe za varnost premoženja občanov. Na omenjenih območjih so namreč zaznali več oseb, ki so nameravale izkoristiti priložnost in ljudi, prizadete v poplavah, dodatno oškodovati.

"Občane pozivamo, naj bodo zelo previdni in naj kakršnokoli zaznavo kriminalnega dejanja prijavijo na Policijo," je dejal Kastelic. To velja tudi za morebitne poskuse spletnih goljufij v povezavi s poplavami.

"V teh dneh smo lahko na teren ponovno pripeljali tudi naše konje, ki so odšli na ogrožena območja in tam izvajali naloge Policije. Tudi sami smo doživeli, da smo morali hitro ukrepati in smo tako uspeli naše konje zaščititi pred naraslo Savo, zato apeliramo tudi na solidarnost do živali. Veliko jih je v teh dneh ostalo zapuščenih, ujetih, izgubljenih. Pomagajte tudi njim in o tem obveščajte pristojne službe, ki lahko za njih poskrbijo, in tiste, ki lahko pri reševanju pomagamo." - Policija

Na teren so znova lahko pripeljali konje. "Policisti konjeniki bomo na območju opravljali popolnoma enake naloge, kot jih sicer opravljajo policisti. Prva naloga je zavarovanje ljudi in premoženja na teh območjih. Druga naloga pa je tudi navezava kontakta z ljudmi, tudi otroki," je povedal načelnik Postaje konjeniške policije Ljubljana Janez Podobnik. S tem želijo poskrbeti tudi za psiho ljudi na prizadetih območjih.

Dodal je, da se bodo prilagajali razmeram: "Šli bomo tja, kjer se pokaže potreba po policijskih konjenikih. To so zagotovo kraji, kamor ne moremo s policijskimi vozili. Tudi to so predeli, ki jih je treba varovati. Poskrbeli bomo, da so tudi ta območja ustrezno zavarovana."

Znova so opozorili, da je veliko cest predvsem na območju Kamnika še vedno težko prevoznih ali nedostopnih. Predvsem to velja za ceste v smeri Velike planine in Kamniške Bistrice, kamor še vedno skuša priti veliko turistov, ki ne upoštevajo cestne signalizacije. Več lokalnih cest je zaprtih in neprevoznih. V Medvodah je most čez Soro pri Seškovi cesti še vedno zaprt, prav tako tudi podvoz Medvode–Goričane.

Kastelic je vse, ki so ponudili pomoč pri sanaciji po poplavah, ob tem opozoril, naj se na območja odpravijo po dogovoru in načrtovano ter ne "na lastno pest". "Če želite pomagati najprej na teh območjih, kontaktirajte štab civilne zaščite ali pa na spletu poiščite informacije, kje se v določenem kraju organizira pomoč. Tam vas bodo usmerili do pomoči potrebnih in pa vam dali informacije, kje se lahko varno gibljete in katera območja so dostopna z vozili," opozarjajo pri Policiji.