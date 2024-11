Policisti z vlado sklenili tudi lastno kolektivno pogodbo

Pri tem so poudarili, da so k podpisu vseh omenjenih kolektivnih pogodb pristopili kljub nezadovoljstvu z vrednotenjem delovnih mest v policiji v kolektivni pogodbi za državno upravo. Kot so pojasnili, delovna mesta v policiji namreč niso ustrezno prepoznana in ovrednotena, "kar je predstavljalo resno sistemsko pomanjkljivost v pogajalskem procesu".

"S podpisom kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, kolektivne pogodbe za javni sektor in lastne kolektivne pogodbe dejavnosti javnega reda in varnosti smo utrdili temelje za prihodnje pravično vrednotenje in izboljšanje pogojev dela za naše člane," so zapisali v obeh policijskih sindikatih.

Po njihovih navedbah pa je na koncu prevladala pragmatičnost, zaradi katere so "uspeli pridobiti lastno kolektivno pogodbo in odpreti vrata za ustrezno urejanje plač in pogojev dela v policiji". "Naš trud je tako omogočil, da bomo v prihodnje tarifni del plačnega sistema urejali v lastni kolektivni pogodbi za vse zaposlene v policiji," so dodali.

Ker vlada ni pristala na razširitev osebne veljavnosti te kolektivne pogodbe tudi na uslužbence ministrstva za notranje zadeve, delovna mesta ostalih zaposlenih v ministrstvu ostajajo del kolektivne pogodbe za državno upravo, katere podpisniki so tudi v policijskem sindikatu. V slednjem pa že napovedujejo, da se bodo v prihodnosti zavzemali tudi za razširitev osebne veljavnosti tudi za ta del njihovega članstva.

"Naš dosežek je več kot pogodba - je zagotovilo, ki uslužbencem policije za naprej zagotavlja prepoznavnost, spoštovanje in dostojanstvo. Postavili smo temelje za avtonomno urejanje naših delovnih pogojev in naredili prvi korak k večji pravičnosti ter stabilnosti za vse uslužbence policije," so še ocenili v sindikatih.

Ob tem so se zahvalili tudi sindikatom javnega sektorja, še zlasti Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki so podprli njihova prizadevanja za lastno kolektivno pogodbo.

K pogajanjem z reprezentativnimi sindikati v policiji za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za dejavnost javnega reda in varnosti se je sicer vlada zavezala v postopkovniku o aktivnostih za zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah 25. septembra 2024. Takrat so predvideli, da se bodo pogajanja končala v roku 15 dni.