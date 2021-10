Policisti za strožje pogoje za izrek opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja

Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo to storil v ponedeljek, 4. oktobra. V Državni zbor RS, bodo na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi predložil pobudo volivkam in volivcem za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, so zapisali. Zahtevajo uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim.

Novinarska konferenca ob vložitvi pobude bo v ponedeljek ob 10.45 uri na Trgu republike pred poslopjem Državnega zbora, so še sporočili iz SPS.