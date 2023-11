Policisti začenjajo akcijo Slovenija piha 0,0

November je tudi zaradi Martinovega znan po pokušanju, pitju in tudi prekomernem pitju alkohola. V akciji ozaveščajo o pasteh prekomernega pitja alkohola, voznike pa nagovarjajo, naj v času, ko ne bodo trezni, ključe vozil prepustijo drugim, ali si zagotovijo varen prevoz.

Policija in ministrstvo za zdravje akcijo za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah izvajata že osmič zapored, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost in škoduje zdravju. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče, opozarjajo na ministrstvu.

Po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) je letu 2022 zaradi povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali drog umrlo 33 udeležencev cestnega prometa, kar je skoraj 40 odstotkov vseh umrlih v prometnih nesrečah.

Verjetnost povzročitve prometne nesreče se z višjo stopnjo alkoholiziranosti eksponentno stopnjuje. Pod vplivom alkohola med drugim tudi težje zaznamo rdečo barvo, ki je v prometu precej pogosta in ima pomembno funkcijo, še opozarja AVP. Policisti bodo tako do nedelje preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Kršitelje v skladu s predpisi čaka kazen, vozniki, ki bodo "napihali 0,0", pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra, ki bo 6. decembra v Kinu Šiška.

AVP in Evropski svet za varnost v prometu pa bosta v torek organizirala mednarodno strokovno konferenco, na kateri bodo udeleženci razpravljali o možnosti uvedbe t. i. alkoholne ključavnice kot dopolnilnega prekrškovnega ukrepa oz. rehabilitacijskega programa za osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola.