Policisti zahtevajo dvig plač za najmanj štiri plačne razrede

"Ne le, da je policistom pravica do kakršnega koli političnega delovanja z ustavo in zakonom prepovedana - še več, ta (in še mnoge druge) ob dejstvu, da policisti prav zato toliko težje uveljavimo svoje interese, ni bila nikoli ovrednotena. Najlažje je namreč nalagati nove in nove obveznosti, uvajati nove in nove prepovedi in omejitve, pri plačilu pa vse to preprosto spregledati," so razočarani.

Kot pojasnjujejo v Policijskem sindikatu Slovenije, se je vlada na podlagi preteklih zavez in v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Dogovorom) lotila zgolj reševanja problematike v zdravstvu, socialnem varstvu in šolstvu ter nazadnje še razširila na pravosodje, medtem ko je to isto problematiko v policiji povsem spregledala oz. ignorirala, kljub temu, da jo k temu zavezuje isti Dogovor.

Poudarili so, da sicer podpirajo dvig plač v zdravstvu, socialnem varstvu, kot tudi v šolstvu (pomočnice vzgojiteljic) in pravosodju, saj so prepričani, da je to nujno potrebno, če želimo obdržati učinkovite javne storitve in sodstvo. "Vendar pa ob tem dodajamo, da je prav Policija največji in nosilni subjekt sistema notranje varnosti, ki z uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji," pravijo. Spomnili so, da so tudi v policiji ljudje - policisti, uradniki in drugi zaposleni v podpornih službah, ki so prav tako del tega istega javnega servisa. Poudarili so, da za razliko od večine ostalih javnih uslužbencev 24 ur na dan skrbijo za varnost, ki pa po njihovih besedah ni samoumevna.

"Dodaten pljunek v obraz predstavlja dogovor s sodniki in tožilci o začasnem dvigu plač," so pripisali in ponovili, da temu ne nasprotujejo. "Ostro pa nasprotujemo dejstvu, da se je vlada s sodniki in tožilci o dvigu njihovih plač dogovorila, ne da bi pred tem razrešila svoje obveznosti iz Dogovora in preteklih sporazumov," pravijo.

"Varnost je stanje, v katerem država človeku omogoča življenje; tiste, ki zanjo skrbimo, pa lahko to stane življenja! Te vrednote se zelo dobro zavedajo vsi tisti, ki so kadarkoli v življenju izkusili življenje v okoljih, v katerih sta človekovo življenje in njegova lastnina ves čas ogroženi. Ugotavljamo, da vlada takšnega okolja ni izkusila, saj vse našteto zanemarja oz. na vse našteto pozablja," so pripomnili.

- dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in ministrstvu za notranje zadeve (plačna podskupina C3, C2 in plačna skupina J) za najmanj 4 plačne razrede iz naslova nesorazmerij povzročenih s strani Vlade RS;

Poudarili so še, da bodo, če bodo še naprej deležni ignorance vlade, prisiljeni sindikalne aktivnosti drastično zaostriti in na pristojne organe Policijskega sindikata Slovenije uvrstiti razpravo in odločanje o aktivaciji 9. točke Dogovora in 11. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. "Od Vlade Republike Slovenije zato pričakujemo, da v izogib konfliktu nemudoma pristopi k pogovorom o realizaciji podanih zahtev," so še zapisali v izjavi za medije in dodali, da odgovor pričakujemo najkasneje do petka, 20. januarja.

Sviz in Glosa za ustreznejše vrednotenje dela v kulturi

Oglasila sta se tudi sindikata Sviz in Glosa, ki prav tako opozarjata na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Kot so zapisali, je nujno takoj pristopiti k pogajanjem za odpravo plačnih nesorazmerij. Ministrstvo za kulturo sta pozivala k takojšnjemu dialogu.

Pomanjkanje kadra se po njihovih besedah kaže v močno oteženem delovanju zavodov, kar njihova vodstva skušajo reševati na različne načine, po informacijah s strani članstva zlasti s stalno prekomerno obremenitvijo obstoječega kadra. Spomnili so, da je v aktualni koalicijski pogodbi zapisano zagotovilo, da bo ministrstvo za kulturo ponovno postalo zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik vseh akterjev na področju kulture. A realnost, s katero se soočata oba reprezentativna sindikata na področju kulture, je po njihovih besedah povsem nasprotna.

Ministrici za kulturo Asti Vrečko očitajo, da se na posredovane dogovorjene predloge sprememb in posamezne pozive sindikatov sploh ne odziva. "Njena molk in pasivnost v obdobju številnih pobud in intenzivnih prizadevanj za odpravo plačnih nesorazmerjih med poklici oziroma zaposlenimi v javnem sektorju Svizu in Glosi predstavljata razlog za veliko zaskrbljenost, posledice (ne)ravnanj aktualnega vodstva ministrstva za kulturo pa bodo le še znova in dodatno prizadele kulturne delavke in delavce," so zapisali.

Sviz in Glosa opozarjata na podplačanost zaposlenih tako v umetniškem / strokovnem delu kulture kot pri podpornih poklicih, zato je po njunem mnenju nujno takoj pristopiti k pogajanjem in odpraviti plačna nesorazmerja. "Tudi zaposleni v kulturi se lahko poslužujemo skrajnih sindikalnih ukrepov (denimo stavke), vseeno pa upamo, da to ne bo potrebno in bo možno o nastalih napetostih in neenakostih vzpostaviti takojšen dialog z ministrstvom za kulturo," so sklenili.