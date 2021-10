Kazensko ovadena domnevna preprodajalca droge v Kopru

Policisti PP Koper so bil obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Prijavo je podal 18-letni Koprčan, ki naj bi ga za skoraj 1000 evrov dolga izsiljeval 19-letni Koprčan in mu pri tem grozil. Predmet izsiljevanja naj bi bilo 200 gramov prepovedane konoplje, ki ni bila plačana. Septembra so policisti na domu preprodajalca opravili hišno preiskavo. Zasegli so mu le ročno zavito cigareto s prepovedano drogo konopljo in manjšo količino gotovine, za katero sumijo, da je bila pridobljena pri izvrševanju kaznivih dejanj. Na zaslišanju sta se preprodaja drog in dolg potrdila, osumljenega so nato izpustili na prostost. Sledili bosta kazenska ovadba in obravnava na sodišču, sporočajo iz PU Koper.