Zaradi grožnje evakuirali šole in vrtce, Policija: Stopnja tveganja je nizka

Na Generalni policijski upravi (GPU) so nam potrdili, da so elektronsko sporočilo prejele šole na različnih območjih Slovenije, tudi v Ljubljani. Povedali so, da so se policisti na grožnjo nemudoma odzvali in opravili preglede.

"Po do zdaj zbranih informacijah gre za generirana elektronska sporočila, ki so bila zaznana tudi že v nekaterih drugih državah," so sporočili. V Policiji ocenjujejo, da gre za "zelo nizko stopnjo tveganja" in "ni razloga za preplah ali paniko". O zbranih obvestilih so seznanili tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je o ugotovitvah obvestilo javne vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji.

Policisti v zvezi s prijetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika.

Evakuirali več šol in vrtcev

Kljub temu so se nekatere šole odločile za evakuacijo učencev. Kot smo izvedeli, so pristojni med drugim evakuirali nekatere osnovne šole in vrtce na območju Ptuja, Ormoža, Slovenske Bistrice, Sevnice, Senovega, Brestanice in Novega mesta. Grožnjo naj bi prejeli tudi šoli v Divači in Kozini.

Da so prejeli grožnjo, so potrdili tudi na Osnovni šoli Raka, kjer so nemudoma evakuirali učence. "Policija je že pregledala šolsko stavbo. Pouk bomo nadaljevali. V kolikor bi prišlo do kakršne koli spremembe, vas nemudoma obvestimo," so sporočili.

Otroke so evakuirali tudi na Osnovni šoli dr. Franja Žgeča Dornava in v Vrtcu Dornava ter jih premestili v kulturno dvorano, podobno so za varnost učencev poskrbeli tudi na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled.

"Danes zjutraj so osnovne šole in vrtec Ptuj po elektronski pošti prejeli grožnjo o možni uporabi eksplozivnih sredstev. Nemudoma je bila izvedena evakuacija učencev in zaposlenih. Na terenu so policija in gasilska društva, ki izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ter pregled območja," so sporočili s ptujske občine ter ob tem pomirili, da so zadeve pod nadzorom, vse pristojne institucije pa da bodo ustrezno poskrbele za varnost otrok in mladostnikov.

"Več vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Sevnica in Republiki Sloveniji je zjutraj prejelo elektronska sporočila o podtaknjenih bombah v objektih. Vsi zavodi v sevniški občini sledijo navodilom in protokolom Policije," je na družbenem omrežju sporočila tudi občina Sevnica, ki je za potrebe evakuacije otrok odprla vse razpoložljive javne objekte. "Vse pristojne institucije bodo ustrezno poskrbele za varnost otrok in mladostnikov," so zagotovili.