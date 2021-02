Policisti zaradi kršenja policijske ure oglobili ljubljanske brezdomce

Na svoji strani na Facebooku so objavili plačilni nalog enega od brezdomcev in ob tem zapisali, da so "ljubljanske ulice že nekaj let njegov edini dom – prepovedi ni mogel upoštevati".

V društvu Kralji ulice so dodali, da brezdomci največkrat dobijo globe zaradi prepovedi zbiranja. Pogosto jih namreč spi več skupaj, kar je tudi varneje. Opozarjajo tudi na socialne stiske brezdomcev, ki so že tako odrinjeni na rob družbe, zdaj pa se ne smejo družiti niti med sabo.

S Policijske uprave Ljubljana pa so odgovorili, da občasno prejemajo prijave občanov in da tudi sami ob kontrolah zaznavajo zbiranje brezdomcev. Policisti za vsak primer posebej ugotavljajo, ali je prišlo do kršitve odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi. Kot so dodali, kršitelje najprej opozorijo, kar večinoma upoštevajo. Ob hujših ponavljajočih se kršitvah pa zoper kršitelje tudi ukrepajo.