Policisti zasačili romunskega voznika, ki je prevažal 34 pasjih mladičev

Če bi lahko govorili, bi verjetno povedali srce parajočo zgodbo. Na povsem neustrezen način in brez ustreznih listin jih je Romun stlačil v avto in jih iz Romunije hotel najverjetneje prepeljati v Italijo. Na srečo so ga zasačili policisti.

"V osebnem avtomobilu so našli 34 kužkov v majhnih škatlah. Moji fantje, ki so bili ponoči na odvzemu in so živali peljali v zavetišče, so mi povedali, da so bile razmere skrajno nemogoče. Lahko si mislite, ko se take sladke kepice prevažajo v avtomobilu, je to žalostno videti," neodgovorno dejanje komentira Marjan Kerčmar iz Zavetišča Mala hiša.