Policisti zbudili spečega na cesti, ta jih je nadrl in se upiral

Ob 00.20 so koprski policisti prejeli klic zaskrbljene občanke, ki je ob cesti pri Valdoltri videla ležati moškega. Policisti so misleč, da gre za zdravstveno situacijo odhiteli na kraj dogodka ter ugotovili, da je 43-letni domačin ob cesti preprosto zaspal. Ko so ga zbudili, se je jezno odzval in jih začel zmerjati. Ker ob cesti pač ni priporočljivo ležati in ker je ogrožal sebe in druge, so ga poskušali odstraniti s ceste vendar se je temu aktivno uprl.