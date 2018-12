Policija že beleži kršitve zaradi pokanja: 'Uporaba je dovoljena šele po 26.!'

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali dve prijavi kršitev s pirotehniko. Na Jesenicah naj bi skupina otrok petarde metala na Cesti Cirila Tavčarja, v Volči pa je starejši otrok petardo vrgel pod osebni avtomobil voznice, ki se je peljala po cesti."Policisti so z zbiranjem obvestil včeraj že pridobili podatke o domnevnem kršitelju in vodijo postopek," je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.

"Uporaba samo določene pirotehnike je dovoljena šele v času od 26. decembra do 1 . januarja, pa še to ne povsod," opozarja policija. Dovoljeni so torej izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa. Policisti sicer pozivamo, da se teh stvari sploh ne bi uporabljalo, če pa si jim posamezniki že ne morejo odreči, naj jo uporabljajo varno in po navodilih, mlajši pa skupaj z odraslimi. Izberite kraj, kjer ne boste motili drugih.

Policisti sicer vsako leto obravnavajo telesne poškodbe in materialno škodo, predvsem na smetnjakih v obliki škode ali požarov in na steklih, lansko leto pa je fant z območja Celja zaradi pirotehnike ostal celo brez obeh rok."Zato to ni hec, to so zelo nevarne stvari in hitro gre lahko kaj narobe. Starši otrokom pokažite tudi te posledice in jih poučite o nevarnostih, obenem pa bodite dober zgled in se pirotehniki tudi sami odpovejte," še svetuje Kos.