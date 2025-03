Policisti žensko pospremili v porodnišnico, 15 minut po prihodu rodila

"Včeraj smo policisti spet pokazali, da smo dobesedno v službi ljudi in da jim z veseljem priskočimo na pomoč, če je to v naši moči," pravijo na PU Celje. Včeraj okoli 12.15 je občan poklical policijo in povedal, da ga je žena obvestila, da rojeva in da se pelje po njo na Frankolovo. Ker je bila v tistem času na cesti Frankolovo–Celje gneča, je zaprosil za pomoč policije.

Policijska patrulja se je nemudoma odpravila v smeri Frankolovega. Policista Peter in Klemen sta vozilo srečala izven Škofje vasi, se obrnila in z znaki za prednostno vožnjo bodočo mamico in očka varno pospremila do porodnišnice. Operater OKC je medtem obvestil porodnišnico Splošne bolnišnice Celje in napovedal prihod.

"Srečni očka nas je v nadaljevanju obvestil, da se je slabih 15 minut po prihodu v bolnišnico rodila deklica. Zelo veseli smo, da se je zgodba, tudi z našo pomočjo, srečno končala," so še sporočili policisti.