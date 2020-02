Policist z 91.000 evri neplačanih prispevkov? Sindikat prestrašil policiste, MNZ: Vse je plačano

"Vsi prispevki za vse zaposlene v policiji in ministrstvu so bili plačani v roku in Ministrstvo za notranje zadeve nima neporavnanih obveznosti do zaposlenih iz naslova rednih plač," zagotavljajo na MNZ, odziv so objavili na svoji spletni strani.

Kot pojasnjujejo, mora plačnik davka davčne obveznosti plačati v petih dneh od izplačila dohodka: "Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, ter davčnemu organu predložiti obračun REK-1."

Pred kratkim so sicer prejeli obvestilo Finančne uprave RS, da je pri predložitvi obrazcev REK-1 in REK-1f zaznana napaka, zato posledično ni bila možna oddaja obrazca REK za januar.

"Danes smo prejeli obvestilo, da je napaka odpravljena in smo že pristopili k oddaji obrazca REK. Po uspešni oddaji se bodo podatki Finančne uprave RS spremenili, pri čemer naj omenimo, da je med dejanskimi plačili in evidentiranjem stroškov vedno določen časovni zamik," so še pojasnili na MNZ.

Policist, ki ima neplačanih 91.000 evrov prispevkov?!

Med policisti je prah dvignil podatek sindikata, da iz podatkov Fursa za enega od policistov izhaja, da "mu s strani delodajalca – MNZ, niso bili vplačani obvezni prispevki za socialno varnost v skupni višini skoraj 91.000 evrov".

Sindikat je v zapisu na spletni strani tudi zapisal, da "so prišli do podatka, da je zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev na postavki za plače v Policiji, prišlo do negativne bilance v višini 5,8 milijona evrov, zaradi česar mora Policija ta sredstva prerazporediti iz sredstev, namenjenih investicijam. Glede na ta zaskrbljujoč podatek, predvidevamo, da na podlagi podatkov, prikazanih v zgornji tabeli, MNZ ni izvedel plačil obveznih prispevkov za socialno varnost za zaposlene v Policiji in MNZ pri plačah za december 2019 (izplačilo 3.1.2020) in januar (izplačilo 5.2.2020)".

Kot torej zatrjujejo na ministrstvu - prispevki so plačani. Pri znesku 91.000 evrov pa gre - tudi če bi imel konkretni delavec hipotetično neplačane prispevke - za napačno interpretacijo v tabeli zapisanih številk, pravijo na Fursu - številka se namreč, pravijo, nanaša na vse prispevke, ki so bili obračunani delavcu v času dela pri delodajalcu.

"Konkretni izpisi stanja o plačanih prispevkih za socialno varnost za konkretnega zavezanca izkazujejo stanje na točno določen datum, in se glede na aktivnosti njegovega delodajalca (plačilo obveznosti, predložitev REK obrazca, popravek REK obraza) lahko dnevno spremenijo. Poudarjamo, da so podatki o obračunanih prispevkih podani v skupnem obračunanem znesku na ravni posameznega delavca za celotni čas trajanja njegove zaposlitve pri tem delodajalcu. Kar pa se tiče podatka o plačilu, pa se ta šteje za neplačanega takrat, ko ima delodajalec evidentiran kakršenkoli dolg, saj se obveznosti za plačilo ne evidentirajo po posameznem prejemniku dohodka. Iz izpisa za konkretnega delavca znesek neplačanih obveznosti tako ni razviden," pravijo na Fursu.

Izpisi niso potrdilo iz uradnih evidenc

Vsem, ki prejmejo informativni izpis - pa naj bodo zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju - sicer svetujejo, da se za podrobnosti o svojih prispevkih vedno obrnejo na svojega delodajalca ali pristojni davčni urad, saj "gre pri izpisu za avtomatizirano pripravljen podatek - in da to ni potrdilo iz uradnih evidenc, ampak informacija za zaposlene pri slovenskih delodajalcih. Ta izpis se tudi ne more uporabiti za uveljavljanje pravic - na primer pokojnine, pravice iz javnih sredstev, sodelovanje v postopkih javnega naročanja, ustanovitev ali zapiranje družb oz. podjetij ..."

"Opozarjamo, da se v izpisih odražajo vse aktivnosti delodajalca v smislu predlaganja davčnih obračunov in plačila davčnih obveznosti. Ko denimo delodajalec (davčni zavezanec) predloži popravke REK obrazca za svoje zaposlene za nazaj, je treba izvesti tudi aktivnosti za vzpostavitev pravilnega stanja v davčnih evidencah in to se lahko odraža v izpisu,"še pojasnjujejo.