Zaradi vdora v Facebook in Hojsovega seznama ogrožena varnost več kot tisoč policistov?

Prav tako je na spletu, natančneje na straneh Ministrstva za notranje zadeve, vsak mesec objavljen seznam bruto plač javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Notranji minister Aleš Hojs je namreč januarja ob začetku policijske stavke, ki se mu je zdela neupravičena in neutemeljena, uresničil grožnje in objavil imena, priimke, nazive in enote skoraj 8700 policistov, skupaj z njihovimi bruto plačami, ki so bile decembra zaradi vseh dodatkov nereprezentativne in manipulativne.

Poročali smo že, da je na spletu prosto dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov družbenega omrežja Facebook, ki so bili ukradeni že leta 2019. Poleg javno objavljenih podatkov so razvidni tudi osebni podatki uporabnikov, kot so naslovi in telefonske številke. Med njimi je po podatkih Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT tudi 110.177 Slovencev.

Policisti so bili že takrat zaskrbljeni, izjemno nejevoljni in jezni na ministra, zdaj pa bi bili lahko še varnostno ogroženi. A škoda je storjena, še pravi Žaberl. Vodstvo Policije ne more storiti ničesar, razen če bi bil kdo od zaposlenih resno ogrožen.

"Že takrat smo opozarjali, da je bila objava teh podatkov norost, zdaj pa se vse to kaže še kot dodatna varnostna grožnja, predvsem za tiste policiste, ki delajo na občutljivih delovnih mestih, denimo v specialni enoti, na uradu za varnost in zaščito ali v mobilnih kriminalističnih skupinah. Kajti kriminalne družbe, za katere so ti podatki zlata vredni, jih povežejo med seboj, naredijo še kakšne dodatne poizvedbe in potem uporabljajo takšne in drugačne groženje ali pa kakšna sofisticirana dejanja. Z objavo takšnih podatkov, bodisi legalno, kakršna je bila Hojsova, ali pa nelegalno, se s križanjem podatkov ta nevarnost samo še povečuje," pojasnjuje.

In zdaj nova težava: če ukradene podatke s Facebooka križamo s poimenskim seznamom policistov in njihovih plač, lahko izbrskamo osebne podatke – tako naslove kot telefonske številke – več kot tisoč policistov. To zanje predstavlja resno varnostno grožnjo, opozarja Miroslav Žaberl , strokovnjak za policijska pooblastila, ki je že ob objavi prvega seznama policijskih plač dejal, da je objavljati podatke o celotni varnostni strukturi MNZ nespametno, nekorektno in z varnostnega vidika povsem nedopustno.

Težava ni v tem, da so javno objavljeni plača, ime in priimek. Sporno je, da je navedena enota, v kateri delujemo, pa je v oddaji SVET pred časom pojasnil pripadnik specialne enote Policije. "Vsak od nas je usposobljen in zna poskrbeti za svojo varnost. Naše družine niso. Upam, da ne bo nihče nikoli ogrožen, je pa zaradi tega tveganje drastično povečano." Še več – ta seznam lahko vidijo vse tuje službe, kar je težava "zaradi varovanja delovanja – da ne oviraš delovnih nalog, da se lahko ljudje infiltrirajo v določene združbe in da lahko tudi prikrito opravljaš naloge, ki so varnostnega pomena" . Opravka imajo namreč z najhujšimi kriminalci, "ki želijo upravljati z vsem mestom, ne samo s prodajo nekaj gramov droge" . S kriminalci, ki imajo denar tudi za podkupovanje v zameno za informacije, uporabne za izsiljevanje ali maščevanje. To se je v preteklosti že zgodilo. "Kriminalne združbe so ponujale precej visoke zneske, da bi razkrile našo identiteto," je še razkril.

Policijski sindikat Slovenije: Na področju notranje varnosti lahko nastane težko popravljiva škoda

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) so zoper ministra Hojsa, ki je po njihovem mnenju seznam policistov in njihovih plač objavil v nasprotju z zakonom in zaradi napovedi stavke, že 14. januarja podali kazensko ovadbo. Opozorili so ga, da je s tem lahko (zelo) ogrožena varnost določenih policistov in kriminalistov ter da bo posledično nastala težko popravljiva škoda, še posebej za ogrožene uslužbence Policije, uslužbence, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbence, ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti in tiste, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni določenim tveganjem.

"Kraja osebnih podatkov s Facebooka ni vzročno povezana z objavo osebnih podatkov policistov, saj gre za t. i. 'globalno akcijo', ki ni bila usmerjena zgolj v policiste. So pa zaskrbljeni državljani Policijski sindikat Slovenije obvestili o možnostih 'križanja' podatkov, s čimer se lahko ustvarjajo baze policistov, ki vključujejo osebne podatke in celo občutljive osebne podatke. Tako lahko nastane huda motnja v notranji varnosti Republike Slovenije in s tem bi lahko bila ogrožena tudi varnost schengenskega območja. Predmetna križanja podatkov so namreč bistveno olajšana prav zaradi objave poimenskega seznama policistov in zato ves čas opozarjamo tudi pristojne institucije, da je pred objavo osebnih podatkov policistov in kriminalistov nujno presoditi posledice, ki jih ima takšna objava na varnost policistov in s tem tudi na zagotavljanje varnosti državljanov," so zapisali.