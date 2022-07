Policistični jajčniki: 'Diete niso pomagale, lasje so mi izpadali v šopih'

Hkrati se ji je menstruacija pojavila le še tri do štirikrat letno. Ves čas je bila utrujena, slabo je spala, trebuh je bil ves čas napihnjen, bolele so jo dojke. Pri ginekoloških pregledih so poskušali sprožati menstruacijo, a jajčniki niso in niso delali. Postavili so ji diagnozo PCOS in ji povedali, da bo težko zanosila.

Zdaj 43-letna Karla je menstruacijo dobila pri 14 letih, a se ji ciklus tudi po nekaj letih ni uredil. "Ko sem bila stara približno 20 let, sem z grozo ugotovila, da mi telesna teža raste, pa res nisem veliko jedla," nam je zaupala in pojasnila, da je kot vzgojiteljica vsak dan z otroki preživela zelo aktivno. "Veliko smo hodili, a sem kar vzhajala".

"Bila sem povsem obupana. Diete niso pomagale, lasje so mi izpadali v šopih," pripoveduje 43-letnica. Ko je svoji ginekologinji zaupala, da se počuti depresivno, ji je ta pomagala priti do psihiatra. Pomagali so ji tudi zanositi, in sicer z umetno oploditvijo. "Po težki nosečnosti sem rodila dve zdravi deklici, moji sončici," pravi. Po porodu je menstruacija zelo dolgo izostala. "Začenjala me je boleti glava, večkrat kot migrena, na temenu sem bila že skoraj brez las, po bradi so mi vsak dan poganjale nove črne dlake. Ko sem stopila nekega dne na tehtnico, sem se zavedla, da tako ne morem več živeti," razlaga.

Sindrom policističnih ovarijev (PCOS) se začne razvijati že zelo zgodaj po nastopu menstruacije. Prizadene do 10 odstotkov žensk v starosti od 20 do 50 let, kar pri nas pomeni približno med 30.000 in 40.000 žensk, primarij Darija Strah , dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Diagnostični center Strah. Pojasnjuje, da točnega vzroka sicer ne poznamo, a v posameznih družinah opažamo enake znake pri ženskah v vseh generacijah.

Pri 140 kilogramih se je odločila in pomoč poiskala pri vseh specialistih, ki so nujni, da te pošljejo na bariatrično operacijo - odstranitev dela želodca. Po operaciji je bilo hudo, težko je okrevala, a je zdravnike zares ubogala in po letu dni shujšala za 40 kilogramov, po dveh pa je imela 90 kilogramov manj. "Menstruacija je sedaj redna, počutim se dobro, a vem, da bom morala do konca življenja živeti tako, kot že zadnjih nekaj let - fizična aktivnost in primerna hrana ter redne kontrole pri zdravnikih," pravi in pojasnjuje, da je aktivna cela družina: "Pravi športniki smo postali".

"PCOS bolnic se drži stigma, da smo lene in debele, nihče pa ne vidi, da smo hude bolnice," še poudarja. Kot pravi, je imela srečo, da so se zanjo zavzeli ginekologi, a pot do končne ozdravitve je morala še sama "zgarati". Čeprav si marsikdo želi, da bi obstajale čudežne tabletke, tega ni. "In res je čas, da bi o tej bolezni bilo v Sloveniji več govora, želim pa si seveda, da bi lažje prišli do tistih zdravnikov, ki to bolezen dobro poznajo in vedo, kako zdraviti," je še poudarila.

27-letnica: Menstruacija je zamujala, začela sem opažati povečano poraščenost

27-letna magistrica psihologije se je s PCOS prvič srečala v začetku leta 2020, ko je po več letih prekinila s hormonsko kontracepcijo. "Z željo, da spoznam svoj naravni menstrualni cikel, telo prečistim ter se ga tudi sama naučim spremljati," pripoveduje Urša. Čeprav je imela prvo leto še relativno redno menstruacijo, so bili cikli različno dolgi, počasi pa se ji je začela nabirati tudi telesna teža. "To sem pripisovala nezdravemu, stresnemu življenjskemu slogu ter predvsem temu, da sem se premalo gibala".

Nato pa ji je izostala menstruacija, prav tako je začela opažati povečano poraščenost. "To je bilo zame zelo neobičajno, saj imam načeloma zelo svetle dlake in s poraščenostjo obraza, nog in rok nisem nikoli imela večjih težav," razlaga.