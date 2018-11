Policistova objava: 'To ni niti primerno niti dopustno'

"Od današnjega dneva boš imel en razlog več, da se izogneš temu v velikem loku. Mogoče zgleda grdo, ampak življenje ni šola, kjer imaš možnost svoje napake popravit. V življenju te lahko ena napačna odločitev stane le-tega, hkrati pa tudi koga drugega, ki s tvojim egocentricnim odklonskim ravnanjem nima nič skupnega. In daj ti meni povej kdo si ti, da boš jemal pravico do življenja nekoga drugega v svoje roke?" je še zapisal Kustec in nadaljeval: "Zame si nula in kot tak boš tudi tretiran preden nastanejo kake posledice, dokler ne boš dojel, da to kar delaš ni prav. Če še kar ne štekas, pridi enkrat z mano svojcem povedat, da njihovega ljubljenega ni več med nami, zaradi točno takega kot si ti, pa da te vidim kak frajer boš takrat."

"Iz oči v oči se bova pogovorila, kot dva odrasla odgovorna individuuma ... Tema najinega pogovora bo vožnja pod vplivom alkohola ... Očitno ti vse tragedije, opozorila, preventivne akcije in vsa mogoča prizadevanja neposrednih in posrednih žrtev alkohola o nesmotrnosti takega početja ne zaležejo, še vedno sedaš za volan nabit ko mamba," je zapisal policist.

Kustec je zapisu je priložil posnetek okrvavljene policijske sobe za pridržanje, s tem pa med uporabniki Facebooka sprožil val ogorčenja. Mnogi so zaradi sprva nepojasnjenih okoliščin nastanka posnetka namreč sklepali, da je policist v sobi za pridržanje pretepel pijanega voznika.

Okrvavljen in pijan uničeval inventar

A kot je za 24ur.com pojasnil Kustec, je posnetek nastal ob kršitvi javnega reda in miru, ko je moški sprva v poslovnem objektu povzročil večjo materialno škodo in se pri tem telesno poškodoval. "Za tem je kršil javni red in mir v gostinskem lokalu, kjer je okrvavljen in pod močnim vplivom uničeval inventar in nadlegoval goste. Ob prihodu policistov je kraj želel zapustiti in z vozilom odpeljati s kraja, kar mu je bilo preprečeno in odrejeno mu je bilo pridrzanje," pravi policist.

Po njegovih besedah je v pridržalnih prostorih zaradi poškodb, ki si jih je zadal pri uničevanju inventarja, izgubil nekaj krvi, zato mu je tudi bila nudena zdravniška pomoč. "Na postaji je poskušal napasti zdravnico, kar smo mu preprečili. Iz varnostnih razlogov je zdravniško osebje izdalo zaprosilo za asistenco, nakar je bil odpeljan na urgenco, kjer so mu poškodbe oskrbeli. Ker pa so bile površinske, je bil sposoben za nadaljnje pridržanje," je še pojasnil Kustec.

Z objavo želel doseči, da ne bi alkoholizirani sedli za volan

"Za poziv v takšni obliki sem se odlocil, da bi širši javnosti nazorno prikazal kakšne posledice ima lahko zloraba alkohola in kaj vse to lahko potegne za sabo. Da, čeprav v osnovi nihče nima slabih namenov, lahko vseeno pride do nepopravljive škode in na vsakem posamezniku bi bilo, da skuša vse te dejavnike tveganja minimalizirati," pa odgovarja na vprašanje, zakaj se je odločil za poziv na tovrsten način.

Ker so mnogi ob objavi posumili, da so pridržanemu poškodbe zadali policisti, Kustec odgovarja: "V kolikor obstaja kakršen koli dvom v to, da so mu bile poškodbe zadane s strani policistov, je na kraju bilo več prič dogodka, ki so videle njegove poškodbe, vedenje in znake alkoholiziranosti. Pridržalni prostori so pod kamerami. Policisti kot taki smo pod stalnim večkratnim nadzorom varuha človekovih pravic, zato bi bilo smešno, da bi jaz sam pljuval v svojo skledo in si nakopal nepotrebne težave, v kolikor bi želel kaj prikriti."

S posnetkom naj bi sledil vzoru tujih varnostnih organov, ki da se alkohola in udeležbe v cestnem prometu lotevajo zelo agresivno. V Sloveniji pa je po njegovem to še vedno "neka tabu tema, ki se jo pometa pod preprogo".

"Če bo ta moj način komunikacije z javnostjo vsaj malo pripomogel k ozaveščenosti o problematiki, bom vesel," pravi. Alkohol je po njegovem namreč del slovenske nacionalne identitete in kot tak družbeno sprejemljiv, zato je - kot pravi - seveda tudi pričakoval neko mero družbenega upora. "A to ne pomeni, da problem ne obstaja, ampak mi je dal zgolj motivacijo, da ga poskušam reševat z drugačnim pristopom."

PU Koper: Notranjevarnostni postopek poteka

S policistovo objavo so bili zelo hitro seznanjeni tudi na Policijski upravi (PU) Koper, kjer so uvedli notranjevarnostni postopek, v katerem bodo preverili vse okoliščine glede zapisa in posnetka. "Vsekakor zavzemamo stališče, da tovrstno komentiranje na družbenih omrežjih ni niti primerno niti dopustno," je zapisala predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper Anita Leskovec.