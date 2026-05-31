'Policistu' izročila 100.000 evrov in nakit. Ko je sprevidela prevaro, je umrla

Po poročanju nemških medijev so jo prevaranti poklicali po telefonu in se predstavili kot policisti. Povedali so ji, da naj bi njeno hišo opazovala vlomilska združba in da so njene dragocenosti v nevarnosti. Ponudili so ji "pomoč" in predlagali, da policija začasno prevzame njen denar in nakit ter ju shrani na varnem.
Upokojenka je verjela klicateljem. Pred hišo je pripravila družinski nakit in skoraj 100.000 evrov gotovine, da bi vse to lahko prevzel policist. V resnici je premoženje izročila goljufom.
Šele pozneje je ugotovila, da je bila prevarana. V popolnem šoku je poklicala svojo hčer Bettino. Po poročanju medijev so bile njene zadnje besede:"Tine, Tine, moje srce, moje srce."
Njeno srce je klonilo pod šokom. Reševalci so prihiteli na pomoč, vendar je bilo za 80-letnico prepozno.
Storilcev doslej niso izsledili, zaradi pomanjanja sledi mnogi dvomijo, da bo primer kdaj dobil epilog.
Primer je pretresel Nemčijo in znova opozoril na vse pogostejše prevare, pri katerih se storilci predstavljajo kot policisti, tožilci ali bančni uslužbenci. Strokovnjaki opozarjajo, da policija nikoli ne prevzema gotovine, nakita ali drugih dragocenosti zaradi njihovega "varovanja" in da je treba ob takšnih klicih pogovor nemudoma prekiniti ter o dogodku obvestiti pristojne organe.
