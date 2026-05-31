'Policistu' izročila 100.000 evrov in nakit. Ko je sprevidela prevaro, je umrla

Hamburg, 31. 05. 2026 17.22 pred 51 minutami 1 min branja 8

N.Š.
Spoznanje, da je bila vse skupaj le prevara, je žensko peljalo v smrt. (Fotografija je simbolna)

Tragična zgodba iz Nemčije znova opozarja na nevarnost telefonskih prevar, katerih tarče so pogosto starejši ljudje. Potem ko je 80-letna Ursula W. iz Hamburga nasedla goljufom in jim izročila skoraj 100.000 evrov gotovine ter družinski nakit, je zaradi šoka umrla.

Po poročanju nemških medijev so jo prevaranti poklicali po telefonu in se predstavili kot policisti. Povedali so ji, da naj bi njeno hišo opazovala vlomilska združba in da so njene dragocenosti v nevarnosti. Ponudili so ji "pomoč" in predlagali, da policija začasno prevzame njen denar in nakit ter ju shrani na varnem.

Upokojenka je verjela klicateljem. Pred hišo je pripravila družinski nakit in skoraj 100.000 evrov gotovine, da bi vse to lahko prevzel policist. V resnici je premoženje izročila goljufom.

Šele pozneje je ugotovila, da je bila prevarana. V popolnem šoku je poklicala svojo hčer Bettino. Po poročanju medijev so bile njene zadnje besede:"Tine, Tine, moje srce, moje srce."

Njeno srce je klonilo pod šokom. Reševalci so prihiteli na pomoč, vendar je bilo za 80-letnico prepozno.

FOTO: Shutterstock

Storilcev doslej niso izsledili, zaradi pomanjanja sledi mnogi dvomijo, da bo primer kdaj dobil epilog. 

Primer je pretresel Nemčijo in znova opozoril na vse pogostejše prevare, pri katerih se storilci predstavljajo kot policisti, tožilci ali bančni uslužbenci. Strokovnjaki opozarjajo, da policija nikoli ne prevzema gotovine, nakita ali drugih dragocenosti zaradi njihovega "varovanja" in da je treba ob takšnih klicih pogovor nemudoma prekiniti ter o dogodku obvestiti pristojne organe.

sabro4
31. 05. 2026 18.07
uboga ženska, upam da prevarante doleti karma in končajo na onkološkem---
adorn
31. 05. 2026 18.02
potem pa palamudijo kako so levi volilci izobraženi in učeni, desni pa osnovnošolari, a stari upokojenci ki so množično volili goloba nasedajo takim goljufijam, niti malo ni posumila da lahko gre za prevaro pa bi prvo hčerko poklicala, nekateri so res neumni
murkecc
31. 05. 2026 18.18
Se ti je skisalo?
Mr Nobady
31. 05. 2026 17.51
Pff, 80 let, pa še tak neumna in pohlepna...si je mislila zraven v grob nest?
Slovenska pomlad
31. 05. 2026 17.38
Koliko je Janša plačal odpuščenemu policistu Stevanoviću?
Teleport
31. 05. 2026 17.40
Kr jokaj😁
kakorkoliže
31. 05. 2026 18.04
Za začetek plača predsednika parlamenta + bonusi v bodoče. Težko se je bilo upret temu po dolgih letih suše.
Colgate
31. 05. 2026 18.14
@pomlad Tacenski prevarant Stevo ima okoli 7 bruto - to je glih 6500 več kot si dejansko zasluži
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Še vedno obseden s Kate Middleton
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Cacau - okus ljubezni
