Policistu zaradi velike tatvine zaporna kazen in prepoved opravljanja poklica

Nekdanji policist je tatvino izvedel v prostorih policijske postaje. Specializirano tožilstvo pa je proti njemu vložilo obtožbo, da je iz sefa za orožje, ki je pripadal njegovemu kolegu, brez njegove vednosti vzel 5050 evrov in si jih protipravno prilastil. Obsojeni je krivdo zanikal.

Kot navajajo Slovenske novice, je obsojeni sef odprl na način, da je iz kolegovega predalnika vzel ključ ter z njim odklenil sef in ukradel denar. Ljubljansko okrožno sodišče ga je zaradi tega obsodilo na leto dni zapora, hkrati pa je preklicalo pogojno zaporno kazen, ki mu jo je lani prisodilo Okrajno sodišče v Cerknici. Sodba ljubljanskega sodišče še ni pravnomočna.

Cerkniško sodišče ga je lani spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. V času ko je preiskoval dve kaznivi dejanji s področja prepovedanih drog, je dvema osumljencema namreč zasegel gotovino, enemu 650 evrov, drugemu pa 1150 evrov. Iz sodbe izhaja, da je gotovino neupravičeno vzel in jo porabil za svoje potrebe.

Sodišče mu je takrat prisodilo pogojno zaporno kazen enega leta in sedmih mesecev s preizkusno dobo štirih let. Zaradi sodbe ljubljanskega sodišča pogojna zaporna kazen ne velja več, enotna zaporna kazen za nekdanjega policista je tako dve leti in pol. Sodnica mu je izrekla tudi varnostni ukrep petletne prepovedi opravljanja poklica policista.