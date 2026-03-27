Slovenija

Policistu zaradi velike tatvine zaporna kazen in prepoved opravljanja poklica

Vrhnika, 27. 03. 2026 09.50 pred eno minuto 2 min branja 0

STA
Policist

Okrožno sodišče v Ljubljani je policista s policijske postaje Vrhnika v torek zaradi velike tatvine obsodilo na dve leti in šest mesecev zaporne kazni in petletno prepoved opravljanja poklica policista. Obsojeni je kolegu policistu vzel 5050 evrov, že lani pa je bil spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj, poročajo Slovenske novice.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Nekdanji policist je tatvino izvedel v prostorih policijske postaje. Specializirano tožilstvo pa je proti njemu vložilo obtožbo, da je iz sefa za orožje, ki je pripadal njegovemu kolegu, brez njegove vednosti vzel 5050 evrov in si jih protipravno prilastil. Obsojeni je krivdo zanikal.

Kot navajajo Slovenske novice, je obsojeni sef odprl na način, da je iz kolegovega predalnika vzel ključ ter z njim odklenil sef in ukradel denar. Ljubljansko okrožno sodišče ga je zaradi tega obsodilo na leto dni zapora, hkrati pa je preklicalo pogojno zaporno kazen, ki mu jo je lani prisodilo Okrajno sodišče v Cerknici. Sodba ljubljanskega sodišče še ni pravnomočna.

Cerkniško sodišče ga je lani spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. V času ko je preiskoval dve kaznivi dejanji s področja prepovedanih drog, je dvema osumljencema namreč zasegel gotovino, enemu 650 evrov, drugemu pa 1150 evrov. Iz sodbe izhaja, da je gotovino neupravičeno vzel in jo porabil za svoje potrebe.

Sodišče mu je takrat prisodilo pogojno zaporno kazen enega leta in sedmih mesecev s preizkusno dobo štirih let. Zaradi sodbe ljubljanskega sodišča pogojna zaporna kazen ne velja več, enotna zaporna kazen za nekdanjega policista je tako dve leti in pol. Sodnica mu je izrekla tudi varnostni ukrep petletne prepovedi opravljanja poklica policista.

policist velika tatvina sodišče prepoved poklica

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Zakaj imajo morski ježki bodice
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
