Bodo v internih postopkih Policije začeli uporabljati poligraf?

"Res je, zadeva je v zakonodajni proceduri, a na tej stopnji mi ne sodelujemo," na naše vprašanje o predlogu prostovoljnega internega poligrafskega testiranja odgovarja generalni direktor Policije Anton Olaj."Osebno pa verjamem, da bi bila ta oblika dobra, ustrezna, primerna za ugotavljanje, preverjanje nekih notranjevarnostnih pojavov."

Za kakšne pojave gre, smo danes želeli vprašati tudi notranjega ministra Aleša Hojsa, a ta za naša vprašanja ni bil dosegljiv. Gre za to, da bi vabilo na detektor laži po novem lahko prejeli denimo policisti, ki delujejo pod krinko, ali preiskovalci, ki vedo, kdaj in kje so bo odvila določena hišna preiskava, pa razmišlja strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl."To so situacije, kjer bi s takšnimi ukrepi lahko notranjevarnostna služba ugotovila eventuelne pomanjkljivosti ali pa kakšne eskalacije."