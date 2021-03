Politična analitika ob izstopu poslancev: 'SMC je mrtva stranka brez prihodnosti'

Zorčičev obstoj predsednika DZ je zelo nepredvidljiv. Če bo prišlo do tega, da o usodi Igorja Zorčiča odloča državni zbor, bo to odvisno predvsem od poslancev, ki ne bodo glasovali ali se bodo vzdržali. Morebitni neuspeli poizkus koalicije, da Zorčiča zamenja, pa bi pomenil velik udarec za ugled vlade, trdi Čakš.

Pengov Bitenc ocenjuje, da vladna koalicija 46 glasov, ki jih potrebuje za odstavitev Zorčiča, trenutno nima. Vseeno dopušča možnost kadrovskih sprememb v vrhu državne politike in meni, da bo na tem področju še veliko dogajanja.

Po tem, ko je del poslancev SMC podprl interpelacijo Vaska Simonitija in po novem zmanjšanju števila poslancev SMC se pojavljajo tudi domneve o možni menjavi ministric Simone Kustec in Lilijane Kozlovič. Možnosti, da bi vlada želela odstaviti Kustečevo, Čakš ne vidi, vendar meni, da se to lahko zgodi Kozlovičevi."Med ministrico in premierjem obstajajo nesoglasja, saj z njenim delom ni zadovoljen. Tu bi potencialno lahko prišlo do sprememb," pojasnjuje.

"Obe ministrici sta zelo ranljivi. Desna opcija ju želi zamenjati, ker v njunih vlogah vidi svoje ljudi, leva pa zato, ker z njunim delom ni zadovoljna. Ampak Janez Janša bo to delal v širšem paketu, ne le zaradi njiju dveh,"pa je prepričan Pengov Bitenc.