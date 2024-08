Kako v političnih strankah razumejo najnovejša sporočila volivcev?

Razlika med Janševo SDS in Golobovo Svobodo po treh mesecih znova znaša več kot pet odstotnih točk. To je hitra samorefleksija. "Kljub temu da smo imeli nekako parlamentarne počitnice, da smo bili ne samo predsednik stranke, ampak tudi poslanci, zelo veliko aktivni na terenu. Nenazadnje tudi na sejmu Agra, kjer je bil predsednik dva dneva," pravi poslanec SDS Tomaž Lisec.

"Vsako anketo, ki jo gledaš, jaz sem namreč politolog, ne moreš vzeti kot samostojne entitete, ampak kot celoto. In trendi so zelo dobri zadnje pol leta," medtem ocenjuje poslanec Svobode Lenart Žavbi.

Pri čemer vladajoče opogumlja teza, da še nobena leva stranka novega političnega obraza ni tako dolgo in izrazito na oblasti kljubovala SDS. "Razlika med Svobodo in SDS-om je pa jasna ljudem na terenu. In jaz mislim, da ko bo prišla tista prava anketa, volitve, da bo ta razlika v drugo smer," še meni Žavbi.

"Verjamem, da bo rezultat za SDS še boljši. Gibanje Svoboda pa naj se samo obnaša, kakor se želi," odgovarja Lisec.

Kaj pa ostali? SD je odskočila navzgor. Neparlamentarna Vesna je dohitela opozicijsko NSi in prehitela koalicijsko Levico. "Te ankete niso alarm. Jasno je, da je po evropskih volitvah Vesna ostala z neko javno percepcijo zaradi gospoda Prebiliča," rezultate ankete ocenjuje vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

"Mene veseli ta stabilna podpora Novi Sloveniji, ki kaže, da imamo pač stabilno volilno bazo, ne glede na vse pretrese na političnem zemljevidu," je zadovoljen poslanec NSi Jernej Vrtovec.

"Danes smo Socialni demokrati lahko dobre volje. Imamo najboljši rezultat v zadnjem pol leta oziroma v sedmih mesecih. In to jemljemo kot priznanje svojemu delu," je zadovoljen tudi vodja poslancev SD Jani Prednik.