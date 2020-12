Politična kombinatorika: smo tik pred padcem vlade?

Je to začetek konca trenutne Janševe vlade? Stranka DeSUS je uslišala Karla Erjavca in izglasovala izstop iz koalicije, njega pa podprla za mandatarja. Usoda Janeza Janše je zdaj v rokah poslancev stranke SMC. Njegova vlada je namreč – vsaj na papirju – postala manjšinska. Kaj to pomeni?

icon-expand DeSUS izstopa iz koalicije, za mandatarja so podprli Erjavca, usoda vlade je tako zdaj odvisna od poslancev SMC. FOTO: Bobo

Bo vlada Janeza Janše padla še pred koncem tega leta, po vsega devetih mesecih dela? Na vrhuncu drugega vala epidemije se je najmanjša koalicijska stranka DeSUS, ki ima tudi ministra za zdravje, odločila vladno koalicijo zapustiti. Novi-stari predsednik upokojenske stranke Karl Erjavec, ki želi v novi levosredinski koaliciji sesti tudi na premierski stolček, je tako s svojo zahtevo uspel. "Izvršni odbor je sprejel sklep, da izstopimo iz koalicije, in to z današnjim dnem," je nekaj po 15. uri v izjavi za javnost sporočil predsednik DeSUS Erjavec. Pri tem pa je pojasnil tudi, kako bo z njihovima ministroma. "To prepuščamo predsedniku vlade, da se odloči, kdaj ju bo razrešil. Veste, da ima minister za zdravje v tem trenutku pomembno vlogo, in ne želimo, da bi kar odšel in prepustil predsednika vlade v negotovost," je dejal. A ker petčlanska poslanska skupina stranke DeSUS pri tem ni enotna, se bo Erjavec jutri sestal še s poslanci. Največjega zagovornika Janševe vlade med njimi, Roberta Polnarja, pa bodo očitno izključili iz stranke, saj je tako odločil izvršni odbor.

Zdaj so vse oči uprte v Stranko modernega centra (SMC), ki jo vodi Zdravko Počivalšek, ima pa osem poslanskih glasov in s tem ključ do katere koli večine v Državnem zboru. A tudi tam niso enotni, zato tako imenovana koalicija KUL še ne more razglašati zmage ali poraza – kot tudi ne predsednik vlade Janša, ki o svojih nadaljnjih potezah še vedno molči, je pa ministra Tomaža Gantarja danes obtožil rušenja vlade.

S sedeža vlade na Gregorčičevi za zdaj sicer ne prihajajo nobeni signali, da bi zaradi skrčenja koalicije za enega partnerja padla vlada. Ta torej očitno odslej nadaljuje kot manjšinska koalicija, ki ima v državnem zboru le še 41 poslanskih glasov podpore. Premier Janez Janša pa še ni sporočil, kaj in kdaj bo naredil z ministroma Gantarjem in Podgorškom, ki sama nista odstopila. Jutri se bo Karl Erjavec sestal še s preostalo četverico svojih poslancev – upornega Roberta Polnarja so danes namreč začeli izključevati. Za današnji odhod iz koalicije je kljub pomislekom glasoval tudi šef Desusovih poslancev Franc Jurša, enako tudi Jurij Lep, medtem ko sta dva – Ivan Hršak in Branko Simonovič – na odločanju manjkala. Po današnji odločitvi širšega vodstva DeSUS pa je pričakovati, da bosta oba spoštovala voljo stranke in podprla napovedano konstruktivno nezaupnico premierju Janši. Podporniki alternativne KUL imajo sicer v parlamentu s stranko DeSUS vred zdaj 43 glasov podpore, za rušenje aktualne oblasti torej potrebujejo še tri. Pozornost pa se zdaj preusmerja k SMC.

Dogajanje je zelo napeto, saj bo očitno štel vsak poslanski glas. Kaj pa se dogaja v zakulisju in kaj je sploh mogoče napovedati po današnji odločitvi DeSUS? Glede na to, da sta v organih stranke DeSUS sedela le dva poslanca, Jurij Lep in Franc Jurša, ki sta podprla tako sklep o izstopu iz koalicije kot sklep o Erjavcu kot mandatarju, to jasno pomeni, da je Janševa vlada postala – vsaj na papirju – manjšinska, saj je imela doslej tesno večino 46 glasov. Ima sicer še sporazum s Slovensko nacionalno stranko (SNS) Zmaga Jelinčiča s tremi poslanci ter dvema poslancema narodnih skupnosti, a ta navadno ne želita biti jeziček na tehtnici. V zakulisju je seveda ogromno pogovorov, pritiskov, preobratov in različnih teorij o še večjem številu scenarijev. Po zadnjih informacijah bo mnenju šefa poslanske skupine Franca Jurše sledil tudi Ivan Hršak, Branko Simonovič pa še ni odločen. Če torej podporo Janševi vladi na koncu odrečejo štirje poslanci stranke DeSUS, ima koalicija KUL največ 43 glasov, torej potrebuje še vsaj tri iz SMC. Odzivi KUL: Bolje pozno kot nikoli In kaj ob tem pravijo v Koaliciji ustavnega loka (KUL)? "Stranka DeSUS je s tem pokazala tudi pot stranki SMC; treba pa je počakati, kako se bodo odvijali nadaljnji dogodki. Kar zadeva nas, KUL, smo usklajeni in čakamo manjkajoče glasove," meni predsednik LMŠ Marjan Šarec. Alenka Bratušek, predsednica SAB, pa pravi, da je vesela odločitve izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS. "Želeli bi si, da bi stranka DeSUS to, da ta vlada dela slabo in da državo pušča v hudi krizi, ugotovila že prej, ampak bolje kasneje kot nikoli," poudarja.

icon-expand Pred stranko SMC je zdaj zelo težka odločitev. FOTO: Bobo

Počivalšek se bo s svojimi poslanci sestal jutri. Koalicija KUL medtem še vedno računa, da bo konstruktivno nezaupnico vložila v začetku prihodnjega tedna in da bo potem še pred novim letom prišlo do tajnega glasovanja v državnem zboru o novem mandatarju Karlu Erjavcu.

Kaj pa torej razmišlja SMC? Tudi oni bi danes morali imeti izvršni odbor, pa so ga odpovedali. Zakaj? Kot pravi ena stran, zato, ker menda Počivalšek na odboru nima več dovolj podpore, kot pravi druga, zato, ker zaradi drugih obveznosti niso mogli uskladiti termina, Počivalšek pa naj bi imel na svoji strani pet od osmih poslancev. V vsakem primeru je pred SMC zelo težka odločitev – po eni strani se v Janševi vladi res niso dobro počutili, pri veliko odločitvah so bili preprosto preslišani, nad ideološkimi potezami pa preprosto zgroženi, po drugi strani pa se zavedajo, da bi se vrnili v druščino, ki je na začetku leta razpadla, že pred tem pa se je bilo težko glede česar koli uskladiti. Razmišljanje poslancev SMC naj bi šlo sicer v smeri, da je treba ključno stranko odlepiti z dna javnomnenjskih anket. Da to s Počivalškom ne bo mogoče, je že bolj ali manj jasno, o tem, ali je treba zato tudi prestopiti nazaj na levo, pa še niso enotni, se pa večina neuradno nagiba k izstopu.

Prihodnji dnevi bodo torej izredno napeti in zares bo štel prav vsak poslanski glas.