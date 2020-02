Politična kupčkanja: nas vendarle čakajo predčasne volitve?

Zatika se tudi pri drugih vprašanjih. Bo Matej Tonin lahko predsednik državnega zbora? Bi SDS vodenje bogatega ministrstva za infrastrukturo prepustila SMC Zdravka Počivalška ? Bodo Janševi vse državotvorne resorje obdržali zase? In kako rešiti financiranje zasebnih šol, kjer Desus za razliko od ostalih strank zagovarja javno šolstvo. "Mi smo svoje stališče že takrat, ko je bil predlog prvič na mizi, jasno povedali. In seveda tega stališča nismo prav nič spremenili. Najbrž se nekoliko zatika ali pa zastaja pri tem, da je treba vse prioritete, ki smo jih dale stranke, uskladiti," je glede tega povedala Pivčeva.

"Čas pač neizbežno teče. In jaz vendar mislim, da tudi nove volitve so opcija, na katero moramo zelo resno računati," je povedala predsednica DeSUS, Aleksandra Pivec .

Bolj željni Janševe koalicije se zdijo v SMC, kjer se je na sinočnjem svetu stranke obratu v desno odpovedal le poslanecJani Möderndorfer, ki preiskuje sporno financiranje SDS. Drugi veljaki stranke so bolj pragmatični. "Zame je pomembno, da se stanovanjski zakon pelje naprej in pa zakon o varstvu okolja," je na primer komentiral minister za okolje in prostor v odstopu iz vrst SMC, Simon Zajc. Na vprašanje, če osebno nima težav sodelovati z Janšo, je odgovoril: "Osebno bom imel težave, če se ne bomo vsebinsko dobro dogovorili." Počivalšek pa je nakazal, da ljubezni med njim in LMŠ ni več. "Tisti, ki so državo z odstopom spravili v ler, naj šofiranje avta, če se izrazim z njihovim besednjakom, zdaj prepustijo drugim," je včeraj zapisal na Twitterju.

O tem, če je to nov indic, da je SMC že začrtala svojo politično usodo, pa Šarec danes ob robu proračunskih pogajanj EU v Bruslju previdno: "To bomo še videli... Ni še nič dogovorjenega, kot vem." Predsednik Borut Pahorbo drugi krog pogovorov o mandatarju s strankami nadaljeval v ponedeljek in torek.