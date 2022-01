Politična preigravanja in dogovori med strankami so že v teku

O privlačnosti stranke NSi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pojasnjuje:"Kakor reče dober hokejist, da ne bo šel tja, kjer je pak, ampak tja, kjer bo pak. Tako da, danes je delnica Nove Slovenije tista, ki je zagotovo zanimiva."

Kmetijski minister Podgoršek, ki je na položaju nasledil Aleksandro Pivec, na vprašanje, ali držijo neuradne informacije, da se je zbližal z NSi in kdaj lahko vstop pričakujemo, odgovarja: "Predvsem si želim in tudi iščem predvsem tisto politično opcijo, s katero si delimo poglede, ki si želi kmetijski resor," pravi Podgoršek, ki dodaja, da so že zelo blizu konca dogovora.

"Kljub temu da gre mandat h koncu, verjemite, da bi bilo zelo politikansko in ne državnotvorno, da bi se ukvarjali z volitvami, kot to počne na primer opozicija, ampak se izključno ukvarjamo z vsebino," dodaja Vrtovec pred petkovim koalicijskim vrhom na Brdu, kamor so vabljeni še SNS, DeSUS in poslanca manjšin.