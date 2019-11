Politična volja za ustanovitev pokrajin je, a meje bi vsi zarisali drugače

Med sodelujočimi na posvetu so bili poleg ključnih članov strokovne skupine, v kateri je sicer sodelovalo 60 strokovnjakov, tudi poslanci vseh parlamentarnih strank, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca , predsednik Državnega zbora Dejan Židan , pa tudi župani in županje občin Murska Sobota, Ljutomer, Črna na Koroškem, Novo mesto in Pivka. Slednji, Robert Smrdelj, je tudi predsednik Zveze občin Slovenije.

Trenutni predlog predvideva teritorialno členitev na 10 pokrajin – Pomursko, Štajersko, Koroško-šaleško, Savinjsko, Zasavsko-posavsko, Dolenjsko-belokranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško in Primorsko-notranjsko pokrajino. Poseben status bi pri tej delitvi imeli dve mestni občini, in sicer Maribor ter Ljubljana. Osnovni, temeljni kriterij za samostojno pokrajino, ki so ga upoštevali strokovnjaki pri pripravi predloga je, da ima ta vsaj 100.000 in ne več kot 300.000 prebivalcev. Pri tem so po besedah izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika, vodje strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, sledili priporočilom Sveta Evrope. Poudaril je, da lahko na pokrajine prenesemo le toliko pristojnosti in nalog, kot jih je zmožna opraviti najmanjša med njimi.

Predsednik DS Kovšca, ki je bil tisti, ki je pravzaprav pozval k ponovnemu poskusu za ustanovitev pokrajin, je v uvodnem nagovoru dejal, da pokrajine imamo in da bi bil po njegovem mnenju čas, da določimo tudi njihove pristojnosti. Dejal je, da je v enem izmed slovenskih časnikov prebral, da je zaskrbljujoče, da ni konsenza glede predloga niti znotraj strokovne skupine, in dejal, da ga je to presenetilo, saj kaj drugega kot konsenz je to, da se pri tako kompleksnem vprašanju strinja več kot dve tretjini od 60 strokovnjakov, ki so pri pripravi predloga sodelovali. "Cilj je, da dosežemo bolj participativno demokracijo in poskrbimo za večjo povezavo med centrom in zaledjem," je poudaril. Predsednik Pahor je na začetku udeležence prosil, da se na tem posvetu res osredotočijo na vprašanje teritorialne členitve, in ne na druga vprašanja, kot so pristojnosti posamezne pokrajine.

Uvodoma se je k besedi prijavil Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik SNS in vodja njihove poslanske skupine. "Zgodovinsko ima Slovenija štiri pokrajine, s Trianonsko mirovno pogodbo smo dobili še Prekmurje, pa Ljubljana bi morala imeti poseben status," je začel Jelinčič, ki je dejal, da je potrebna revitalizacija pokrajin, ne pa "izumljanje novih". Predlog je označil za neumnost, češ, da gre za deljenje Slovenije. "SNS tega ne podpira in se bo proti temu predlogu borila," je dejal, in kmalu po tem zapustil dvorano. Pozneje v razpravi je dr. Borut Holcman, ki je znotraj strokovne skupine bil odgovoren za področje zgodovine teritorialnih členitev Slovenije, zbodel Jelinčiča in dejal, da je očitno manjkal pri urah zgodovine, saj je zgodovinsko pokrajina bila tudi Goriška, kar predvideva tudi aktualni predlog.