Politična zloraba Knovsa? Opozicija poziva k razmisleku o umiku Žaklja

Oster odziv koalicije po našem razkritju, da prijave, na podlagi katerih je po aferi Dars sledil nadzor Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb novembra lani na Policiji, ne obstajajo. Letijo namreč očitki o politični zlorabi Komisije in pozivi k razmisleku o umiku Janeza Žaklja s čela komisije. Čeprav smo od pooblaščenke DZ za posredovanje informacij javnega značaja prejeli odločbo, ki potrjuje, da prijave za nadzor ne obstajajo, pa Žakelj trdi, da to ne drži ter da je nadzor potekal zakonito.

Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je novembra lani, takoj po t. i. aferi Dars, ki je izbruhnila konec lanskega oktobra, opravila izredni in nenapovedan nadzor na Generalni policijski upravi (GPU) ter od Policije zahtevala vpogled v izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Zahtevala naj bi tudi informacije, ali se ti ukrepi izvajajo v obliki prisluškovanja nad konkretnimi telefonskimi številkami vpletenih v to afero, med katerimi so tudi vidni člani NSi.

Janez Žakelj FOTO: Bobo icon-expand

Predsednik Knovsa Janez Žakelj je aprila letos sicer sprva zatrjeval, da so bile prijave podane anonimno, nato pa je dejal, da je bil vir zaščiten. A kot smo ugotovili, prijave, na podlagi katerih so štirje poslanci Knovsa pod vodstvom Žaklja in njegovega strankarskega šefa, prvaka Nove Slovenije Mateja Tonina, novembra lani od Policije zahtevali, da jim razkrije, ali prisluškujejo 15 akterjem afere Dars, ne obstajajo. Konec minulega tedna smo namreč prejeli odločbo državnega zbora, od katerega smo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali vse prijave, ki so bile povod za enega najbolj odmevnih nenapovedanih nadzorov na Policiji. Prijav pa v parlamentu ni, saj sicer pooblaščenka DZ za posredovanje informacij javnega značaja naše zahteve ne bi zavrnila s pojasnilom: "Organ je med postopkom preverjanja obstoja informacije v dokumentarnem gradivu Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ugotovil, da z dokumenti oziroma informacijami, povezanimi z zahtevo prosilke, ki je navedena v 1. točki izreka te odločbe, ne razpolaga." Opozicija kritična: 'Zgodbi je treba priti do konca' V koalicijskih Svobodi in Levici zato ocenjujejo, da vsi indici kažejo na politično zlorabo omenjene nadzorne komisije. Poslanec Svobode, sicer tudi član Knovsa Teodor Uranič, je zatrdil, da sam teh prijav ni videl, z njimi ni bil seznanjen, jih je pa tudi sam zahteval že konec aprila. Meni, da je šlo pri nadzoru Knovsa na Policiji za politični interes NSi.

Hkrati je Žaklja pozval, naj resno razmisli o odstopu s čela komisije, zgodbi pa je po Uraničevih besedah nujno priti do konca. "Enkrat imamo podatke, enkrat jih nimamo, enkrat so anonimni, enkrat so javni podatki, po tem, da sploh ne obstaja. To je res takšno izmišljevanje, da res zahteva preiskavo," se je Uranič še obregnil ob dosedanje izjave Žaklja. V Levici pa so ob tem kot ključno izpostavili, da je "vsakršna instrumentalizacija tako pomembnega organa, kot je Knovs, v partikularne interese nedopustna". Po besedah šefa poslancev Mateja Tašnerja Vatovca je veliko indicev, da je nekaj šlo narobe, zato v naslednjih dneh pričakuje dodatno razjasnitev okoliščin. "Če se bo dejansko potrdilo, da je šlo za zlorabe, bo verjetno treba terjati odgovornost tistih, ki so v to vpleteni," je poudaril. Knovs pri izvajanju nadzora nespreten? V SDS, kjer sicer v tem sklicu DZ v Knovsu s svojimi člani ne sodelujejo, pa menijo, da je bil Knovs pri izvajanju omenjenega nadzora nespreten. "Knovs ima pristojnosti, lahko bi to naredil malo bolj prefinjeno in mogoče so bili poslanci NSi malo nespretni. Neposredno so zahtevali, ali se prestreza komunikacija teh številk, lahko bi pa enostavno rekli, da zahtevajo vpogled v vse odredbe, nastale pod vlado Roberta Goloba, in bi prišli do istega rezultata," je opozicijskim kolegom v NSi namignil poslanec SDS Žan Mahnič.

Podjetje Dars FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand