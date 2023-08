Politične posledice poplav: vlada bolj priljubljena, skok tudi za Janšo in Šarca

Objavljamo najnovejše merjenje političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana. Vlada je s prvim odzivom po hudi naravni nesreči izboljšala svojo podobo v javnosti. Delo premierja Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe po šestih mesecih znova podpira več kot polovica vprašanih (51,7 odstotka). To je skoraj osem odstotnih točk več kot mesec prej. Dobra tretjina (34,8 odstotka) oblasti nasprotuje, ostali (13,5 odstotka) so neopredeljeni.