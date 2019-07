Po potrditvi Lenarčiča: osmoljenci za zaprtimi vrati o združevanju

Bo dejstvo, da so se nekateri ministri pri glasovanju za Janeza Lenarčiča uprli svojim strankarskim šefom, Marjan Šarec izkoristil za povečanje svoje moči, predvsem ko gre za povezovanje liberalnih strank? Tihi načrt priključitve SMC Šarcu v zameno za komisarski stolček se ni izšel. Vajeti za prevzem stranke in pogovore o združevanju strank pa v ozadju prevzema Zdravko Počivalšek .

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič morebitnih združevanj ni želel komentirati. "Če bo do njih prišlo, se bomo partnerji pogovarjali za mizo, ne preko medijev," je povedal. Medtem ko Erjavec, ki ga prav tako čaka volilni kongres, odkrito priznava, da so nekatere koalicijske stranke izrazile željo o tesnejšem sodelovanju z Desusom, "a odločitev o tem, kako in s kom, bodo sprejeli organi stranke".

Zaveznike naj bi iskali tudi osamljeni Socialni demokrati. Dejan Židan, ki je z Desusom enkrat že tvoril socialdemokratski blok, naj bi se v iskanju vsebinske podpore znova obrnil na Erjavca. Na to prvak upokojencev odgovarja: "Smo odprti za pogovore, a se ne bomo povezovali za vsako ceno, ker imamo svojo mrežo in bazo, ki nam vedno zagotavlja status parlamentarne stranke."



Kot ugotavlja zadnja raziskavi Vox populi, so slovenski volivci povezovanju strank naklonjeni. Združitev LMŠ in Desusa bi podprlo največ, kar 51 % vprašanih. A resnejši pogovori o strankarskem združevanju bodo stekli šele po dopustih.