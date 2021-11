Politične stranke že v nizkem startu za prihodnje volitve

Na političnem parketu se odvija pestro dogajanje. Neznank pa še veliko. Kaj bo storil Robert Golob, kakšen je domet gibanja Povežimo Slovenijo, kako lahko s svojimi programi prepričajo etablirane stranke LMŠ in Nova Slovenija, ki sta jih sprejemala konec tedna. Zadnja javnomnenjska raziskava pa kaže, da več kot 60 odstokov vprašanih ne podpira Janševe vlade. Veliko pa je ta trenutek še neopredeljenih volilcev in tukaj bodo svoj prostor zagotovo iskali novi obrazi, ki si želijo vstopiti v politiko na državni ravni. O vsem tem sta svoje mnenje podala tudi politična analitika Alem Maksuti in Rok Čakš.

