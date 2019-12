Politične živali – 2. del

Ideološkost takšne pozicije postane še bolj očitna, če poznamo filozofijo dinamike prehajanja režimov iz liberalnih v neliberalne in obratno. Ta filozofija sloni na predpostavki, da na polju politike večne rešitve ne obstajajo, obstajajo zgolj večni problemi. Eden izmed večnih problemov političnih skupnosti je neprestana tenzija med svobodo in tiranijo. Demokracija nujno nastane z uporom ljudstva proti zatiralcem, preko katerega si prvi prilastijo svojo svobodo. A ker večina državljanov z lastno svobodo ne zna upravljati, temveč jo pretežno zlorablja, se začne demokratična politična skupnost spreminjati v anarhijo, zaradi česar se v družbi organsko pojavijo težnje po tiraniji in ponovni vzpostavitvi reda. Ko enkrat narcisoiden tiran pod krinko ljudskega interesa prevzame oblast, si mora ljudstvo svobodo znova izboriti.

Moderni liberalizem kot ideološki sistem deluje destruktivno na kemijo skupnosti, saj v kontekstu tržne družbe človeško delovanje namesto na sodelovanju temelji na principu tekmovanja, vpetega v zasledovanje sebično-racionalnega interesa, slednji pa je, predvsem v času poznega kapitalizma, utemeljen pretežno na ideologiji individualizma, potrošništva in družbenega statusa posameznika. Da je moderni liberalizem idealen sistem prepričanj in tako zadnja stopnica v zgodovini razvoja človeške civilizacije, torej ni filozofska pozicija, temveč ideološka in dogmatična.

Da bi uvideli, da je moderni liberalizem Zahodnega sveta privedel do neizbežne krize, niti ni treba odpirati politično-filozofskih knjig. Kriza sistema, ki temelji na kapitalistični produkciji in svobodi pohlepa, je pripeljala do zgodovinsko visoke neenakosti med ljudmi, okoljske krize in do vzpona mehke - tehnološke ali populistične - tiranije. Harari krizo pripisuje nezmožnosti modernega liberalizma, da bi v času izzivov, kot je nova tehnološka revolucija, in problemov, kot sta uničevanje okolja in povečevanje neenakosti med ljudmi, ponudil oprijemljivo vizijo dolge in srečne prihodnosti. Jasno je, da potrebuje sistem korekcijo. Leo Strauss rešitev vidi v združitvi liberalne demokracije in klasične politične filozofije.

Na tej točki trčimo v oviro. Politična filozofija namreč ni politična dejavnost, temveč filozofska. V trenutku, ko postane njen namen političen, govorimo o ideologiji. Politika namreč ne prenese resnice, filozofije pa brez resnice ni. Politika in filozofija naj bi tako vedno bili v antagonističnem odnosu, zaradi česar čisti filozofi ne sodelujejo v javnem oz. političnem življenju. Usoda Sokrata je veljala za manifestacijo tega večnega konflikta, sploh v pred-demokratičnih časih. Politična filozofija je tako sredstvo za iskanje intimnih odgovorov, ne javno-političnih.

Posledično nam ne preostane drugega, kot da politično filozofijo opredelimo kot intimno dejavnost državljanske in spiritualne emancipacije posameznika. Od Sokrata naprej se (politično) filozofijo dojema primarno kot način življenja, ki ljubezen do znanja in razumevanja postavlja pred ljubezen do moči in denarja. Pri politični filozofiji gre torej za razvoj državljanskega karakterja posameznika, ki se nato odraža v njegovi državljanski praksi in posledično vpliva na karakter režima. Z ukvarjanjem s politično filozofijo in branjem političnih mislecev krepimo tudi svojo politično pismenost, ki je temeljna kompetenca za smiselno aktivno državljanstvo.