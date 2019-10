V iskanju nove ideologije za 21. stoletje ni treba zrušiti modernega imaginarija in na ruševinah zgraditi novega, kot je trdil Heidegger. Boljši pristop je po mnenju Heiddegerjevega učenca in političnega filozofa Leo Straussa vrnitev h klasični politični filozofiji. V razmišljanjih klasikov, kot so Platon, Aristotel in Cicero, ne bomo našli rešitev za trenutne politične probleme, nam pa njihova pisanja razkrivajo nekatere večne resnice glede delovanja političnih skupnosti.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Klasični misleci so razumeli politiko kot tisto človeško dejavnost, ki nas ločuje od ostalih živali. Cicero pravi, da vsaka žival uboga neka (naravna) pravila, ravnanje po katerih koristi preživetju, ljudje pa smo razvili sisteme kompleksnih družbenih pravil, ki regulirajo naše delovanje z namenom doseganja kolektivnih ciljev in sreče. Diskurzivnemu procesu, ki ustvarja ta družbena pravila, Cicero pravi politika, politična žival pa je v svojem bistvu le drug izraz za državljana. Državljanom, ki se niso ukvarjali z javnimi zadevami oz. niso bili, kot bi danes rekli, aktivni državljani, so v antični Grčiji pravili idioti.

Ljudje smo politične živali, pravi znana Aristotlova filozofija. Brez povezave v skupnost človeško bitje niti ni sposobno (pre)živeti. Predvsem zaradi naše obdarjenosti s praktičnim razumom, zmožnostjo komuniciranja simbolov in inherentne potrebe po sodelovanju je Aristotel zatrdil, da je življenje v politični skupnosti in vzdrževanje le-te uresničitev človekove narave. Klasiki posameznikove sreče niso obravnavali ločeno od sreče skupnosti, politika v smislu skrbnega delovanja za dobrobit skupnosti pa je bila posledično ena temeljnih vrlin državljanov antične atenske demokracije.

S prehodom v moderno dobo pa se je zgodil obrat v pojmovanju politike. Moderna ideologija namesto skupnosti v svoj fokus postavlja posameznika, pot do njegove sreče pa (zgrešeno) vidi mimo skupnosti. Moderno liberalno državljanstvo namreč, z razliko od klasičnega republikanskega, predpostavlja minimalno stopnjo interakcij med državljanom in političnim sistemom, saj naj bi se posameznik v svojem življenju primarno posvečal zasebnim zadevam. Takšen obrat gre (med drugim) pripisati razvoju preprostih predmodernih političnih skupnosti v velike moderne sisteme, katerih delovanje temelji na zaščiti človekovih pravic in zasebne lastnine. To je privedlo do organiziranosti političnih skupnosti v kompleksne tržne družbe. V liberalnih demokracijah, v katerih se javnost oblikuje kot mnoštvo različnih družbenih frakcij, ki združujejo posameznike (zasebnike) z enakimi (političnimi) interesi, se moderna politična praksa manifestira kot konkurenčni boj različnih posameznikov oz. družbenih frakcij za simbolni (politični) in materialni dobiček. In v tem boju so, kot je hudomušno razglasil Machiavelli, za dosego cilja dovoljena vsa sredstva.

Modernega človeka determinira tudi buržujski pristop k življenju, ki svoj smisel vidi v neprestani akumulaciji materialnega in simbolnega kapitala ter neprestanega razvoja. Koncept politične živali v modernem času tako dobi popolnoma nov pomen, hkrati pa tudi nekoliko negativno konotacijo. Politika skozi prizmo moderne ideologije tako ne pomeni več (toliko) skrbi za skupnost, temveč pomeni igro interesov in moči, z igranjem katere posamezniki v politični areni svobodno zasledujejo uresničitev svojih partikularnih interesov.

Moderno politično žival v najbolj čisti obliki danes predstavljajo karierni politiki, ki se začnejo z dnem, ko so izvoljeni, primarno ukvarjati z vprašanjem, kako uspeh ponoviti na naslednjih volitvah, vse ostale odločitve pa so podrejene temu glavnemu cilju. Tri in pol leta dela za skupnost in pol leta volilne kampanje za naslednje volitve so stvar preteklosti. Sodobno liberalno demokracijo namreč zaznamuje pojav t.i. permanentnih volilnih kampanj. Celotno delovanje zahodnih demokracij je postalo podobno eni neprestani volilni kampanji. Politiki se namesto z vodenjem države in ustvarjanjem pogojev za dobro življenje državljanov primarno ukvarjajo s tem, da v vsakem danem trenutku višajo svoj potencial za dober rezultat na naslednjih volitvah, kadarkoli že te bodo.

Tudi predčasne volitve so predvsem pri nas postale nekaj normalnega, nov modus operandi političnih strank, ki so vedno pripravljene oditi na predčasne volitve, če jim javnomnenjske ankete kažejo dobro, ne glede na škodo, ki jo lahko s takimi manevri povročijo državi in državljanom. Politične ideologije se tako ne oblikujejo več na podlagi tega, kaj je dobro za skupnost, temveč kaj je v kontekstu kontinuiranega konkurenčnega boja za oblast dobro za politika oz. družbeno frakcijo, ki ji pripada oz. jo zastopa. Politična moč je tako skladno v Orwellovo distopično vizijo prihodnosti namesto sredstva postala cilj.