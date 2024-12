'Politični akterji naj se vzdržijo dejanj, ki bi omajala zaupanje v sodstvo'

Člani odbora DZ za pravosodje so končali prekinjeno sejo o problematiki napadov na sodstvo in diskreditacij sodne veje oblasti ter odgovornosti politike do spoštovanja sodne veje oblasti in varovanja ugleda pravne države. Za sklic seje se je predsednica odbora Lena Grgurevič odločila po prvem zboru podpornikov predsednika SDS Janeza Janše pred sodiščem v Celju konec novembra ter v luči groženj pravosodnim funkcionarjem in požiga hiše predsednika brežiškega okrajnega sodišča.

Na maratonski, več kot šesturni razpravi v začetku decembra so člani odbora sprejeli sklep koalicije, s katerim so najostreje obsodili proteste pred sodiščem v Celju, ki so bili po njihovi oceni organizirani z namenom pritiska na sodno vejo oblasti. V takratni razpravi ni manjkalo obtoževanj med poslanci koalicije in opozicije o tem, kdo je kriv za stanje v sodstvu, govor je bil predvsem o shodu pred sodiščem v Celju, primerih Trenta in Patria ter številnih drugih sodnih primerih. Napade na sodstvo so obsodili tudi na seji prisotni najvišji predstavniki pravosodja, ki so opozarjali, da se zadeve pravosodja ne urejajo na ulici, ampak po institucionalni poti.