Politični boj na plečih otrok s posebnimi potrebami

V Centru za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu skrbijo za 137 otrok. Šola je zanje premajhna – primerna je za največ 80 učencev.

"Primanjkuje nam prostora. Primanjkujejo nam učilnice, dodatni prostori za učitelje, dodatni prostori, ki so potrebni, da se lahko vzgojno-izobraževalno delo izvaja tako, kot bi se moralo," pojasnjuje Nataša Brljavac, ravnateljica Centra.

Ne le prostorska stiska, tudi prostori, ki jih imajo, so povsem neprimerni, dotrajani in vlažni. Že leta je govora o potrebni obnovi in dozidavi šole, od leta 2021 so jo skupaj načrtovale obalne občine. Ko so si porazdelili finančna bremena, pa je prišel hladen tuš iz Izole, ki je podala kup dodatnih zahtev, med drugim tudi ...

"In še češnjica, da se občine Ankaran, Piran in Koper zavežejo sofinancirati izgradnjo nove reševalne postaje v enakem deležu," je dejala Nataša Čerin, podžupanja občine Izola.

Projekta med seboj nista povezana, sploh pa take zahteve ne morejo priti nekaj dni pred skupno prijavo na razpis ministrstva, so prepričani v sosednjih občinah. A v Izoli vztrajajo, da so projekt podprli.

"To je laž! Izolski občinski svet je v četrtek, 25. septembra, odrekel podporo celoviti ureditvi centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan," je jasen Andrej Korenika, župan občine Piran.