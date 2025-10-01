Svetli način
Slovenija

Politični boj na plečih otrok s posebnimi potrebami

Izola, 01. 10. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
Jaka Vran
Ali je lahko politični boj legitimen, četudi se bije na plečih otrok s posebnimi potrebami? To se sprašujejo v Kopru, Piranu in Ankaranu, pri tem pa s prstom kažejo na svojo sosedo Izolo. Po dolgih treh letih usklajevanja štirih obalnih občin za obnovo Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, ki je v res klavrnem stanju, je Izola svojo podporo začela pogojevati. Kaj bo s šolo zdaj?

V Centru za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu skrbijo za 137 otrok. Šola je zanje premajhna – primerna je za največ 80 učencev.

"Primanjkuje nam prostora. Primanjkujejo nam učilnice, dodatni prostori za učitelje, dodatni prostori, ki so potrebni, da se lahko vzgojno-izobraževalno delo izvaja tako, kot bi se moralo," pojasnjuje Nataša Brljavac, ravnateljica Centra.

Ne le prostorska stiska, tudi prostori, ki jih imajo, so povsem neprimerni, dotrajani in vlažni. Že leta je govora o potrebni obnovi in dozidavi šole, od leta 2021 so jo skupaj načrtovale obalne občine. Ko so si porazdelili finančna bremena, pa je prišel hladen tuš iz Izole, ki je podala kup dodatnih zahtev, med drugim tudi ...

"In še češnjica, da se občine Ankaran, Piran in Koper zavežejo sofinancirati izgradnjo nove reševalne postaje v enakem deležu," je dejala Nataša Čerin, podžupanja občine Izola.

Projekta med seboj nista povezana, sploh pa take zahteve ne morejo priti nekaj dni pred skupno prijavo na razpis ministrstva, so prepričani v sosednjih občinah. A v Izoli vztrajajo, da so projekt podprli.

"To je laž! Izolski občinski svet je v četrtek, 25. septembra, odrekel podporo celoviti ureditvi centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan," je jasen Andrej Korenika, župan občine Piran.

Center za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu.
Center za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu. FOTO: POP TV

Sledilo je kup čustvenih odzivov.

 "Jaz govorim kot mama otroka s posebnimi potrebami ... zdaj se bom zjokala ... ki je obiskoval ta zavod. In lahko rečem, da vsaj dvajset let prepozno gremo v ta projekt," opozarja Irena Cvetičanin, občinska svetnica občine Piran.

Projekt bodo občine vseeno izpeljale, vendar brez Izole.

Izolski župan Milan Bogatič danes pred našo kamero ni želel. Iz izolske občine so nam poslali le njegovo vnaprej posneto izjavo: "Trditev, da Izola baranta z otroki, je skrajno ponižujoča. Naj spomnim, da je občina Izola že leta 2021 v svojem proračunu predvidela sredstva za izgradnjo prizidka šole v Strunjanu."

A teh sredstev zdaj ne bo namenila prenovi šole, finančni delež Izole bodo nase prevzele preostale tri obalne občine.

"Vesel sem, da smo včeraj uspešno oddali vlogo na ministrstvo za sofinanciranje, tako da imamo nekako zaključeno finančno konstrukcijo," pravi Korenika. 

Ravnateljica Centra za usposabljanje Elvira Vatovec pa: "Komaj čakamo, da se bo to zgodilo."

Obnova šole naj bi se začela leta 2028, stala pa bo 12 milijonov evrov.

izola Center za usposabljanje Elvira Vatovec strunjan
RDPESA
05. 10. 2025 09.57
+1
Pa to ravnateljico in nekaj novih učiteljic je potrebno obvezno menjati. Delajo škodo otrokom. Nobene empatije do teh otrok nimajo in so popolnoma nesposobne.. Z otroki se ne ukvarjajo, jih ne učijo temveč se obnašajo kot slabe varuške v vrtcu..
ODGOVORI
1 0
