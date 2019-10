Politični nepotizem ali prekletstvo predsednikovega sina?

Očitkov o političnem nepotizmu deležna vrsta poslancev Z očitki glede službe svoje partnerke v poslanski skupini SDS pa se je očitno sprijaznil tudi Žan Mahnič . Partnerka je bila v stranki aktivna še preden sva bila skupaj, poudarja Mahnič: ''Logično je, da stranke v poslanskih skupinah in na sami stranki zaposlujejo tiste, ki so zaupanja vredni.''

V preteklosti so sicer zaupanje najbolj zlorabljali prav evropski poslanci. Miha Brejcje kot asistentko zaposlil kar svojo hči ter dekle svojega sina, kar po strožjimi pravili evropskega parlamenta ni več mogoče. A politiki še vedno lahko zaposlijo sorodnike svojih kolegov.

Sorodstvene povezave svojih asistentov s funkcionarji strank so danes zanikali: Franc Bogović, Milan Brglez, Ljudmila Novak, Irena Joveva in Klemen Grošelj. Zaposlitev Špele Han je še enkrat potrdila Tanja Fajon, odgovoru pa sta se izmaknila Milan Zver in Romana Tomc. Ta je sporočila, da so njeni asistenti zaposleni v skladu s pravili Evropskega parlamenta.