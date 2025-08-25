Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Politični novinci, odpadniki in povratniki: komu kaže najbolje?

Ljubljana , 25. 08. 2025 18.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
7

Kolikšno podporo volivcev slabo leto dni pred volitvami, uživajo novi politični igralci na domačem strankarskem parketu? Koliko možnosti imajo za uspeh proti Robertu Golobu, Janezu Janši in drugim parlamentarnim strankam. Objavljamo razširjeno raziskavo inštituta Mediana, ki je poleg trenutnega političnega utripa v državi preverila tudi javno podporo političnih novincev, ki merijo na izvolitev v naslednjem sklicu parlamenta.

Kakšna so trenutna domača strankarka razmerja, če najnovejšim podatkom, ki smo jih objavili včeraj, dodamo širši nabor političnih novincev, povratnikov in tistih, ki še snujejo stranke? Denimo Vladimir Prebilič, ki se z novo politično misijo v sredo vrača v domače Kočevje, takole nagovarja volivce: "Zbiral bom podporo za ustanovitev nove stranke v Republiki Sloveniji. Prepričan sem, da skupaj z mano delite skrb, kakšna bo ta prihodnost." Prve ankete kažejo, da bo Prebilič na levi - podobno kot Logar na desni - pomembno vplival na odločitev volivcev. To je prva desterica strank, iz katere je razvidno, da širši nabor strank niža podporo obstoječim parlamentarcem in precej bolj razrpši glasove volivcev. 

Jernej Vrtovec, podpredsednik NSi: "Jaz pričakujem rezultat Nove Slovenije kot res zelo dober. Ki bo pomenil, da bo Slovenija prišla do razvojne in probojne koalicije, ki se bo ukvarala s prihodnostjo za naše otroke, naše vnuke. Ne pa z malenkostnimi temami." Tako najverjetnejši naslednik Mateja Tonina, ki s strankarskimi kolegi volivce te dni nagovarja na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni. 

Precej manj možnosti ankete kažejo drugim novincem, političnim odpadnikom oziroma povratnikom od Mihe Kordiša, Pavla Ruparja do Marka Lotriča in Karla Erjavca, ki so mu neznanci v prestolnici počečkali predvolilni vzdevek - teflonski Karl. Karl Erjavec, predsednik stranke Zaupanje: "Jaz bi rekel Hvala Jezusu, da imamo drugo leto volitve. Teflonski Karl je pa taka kvaliteta, da ta teflon ne zastruplja in tudi ne razpada. Prepričan sem, da sedaj, ko sem se aktivirali tudi v tem medijskem prostoru, da bodo raitingi rastli in da ne bo problem doseči volilni prag."

Pri tem lahko vsi politični igralci upajo na kakšen dodaten glas iz bazena neopredeljenih in volilnih abstinentov, ki so skupno - tudi v razširjenem naboru strank - največja stranka v državi. Vse to so sicer, mesece pred rednimi parlamentarnimi volitvami marca oziroma aprila prihodnje leto, le štartne pozicije strank. Pravi politični boj vseh, ki želijo prestopiti parlamentarni prag pa se šele dobro začenja.

politični novinci mediana volitve
Naslednji članek

Nemški turist presenetil gorske reševalce z izvirno zahvalo

Naslednji članek

Modrasi letos pogosteje opozarjajo nase: ugrizi tako v Sloveniji kot v Istri

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
25. 08. 2025 21.22
+1
Upam da tale ne pride nikoli več blizu ,je pa možno, saj volitve itak prirejene
ODGOVORI
1 0
StayALive
25. 08. 2025 21.09
+8
Bog nas obvaruj tega rokovnjaškega smetja ala Rhrjavec in co.
ODGOVORI
8 0
spermi?
25. 08. 2025 20.38
+12
Ta štakor še kar zemljo klači
ODGOVORI
12 0
modelx
25. 08. 2025 20.45
+4
iz istega gnezda, kot jojogashi
ODGOVORI
6 2
Uporabnik1921539
25. 08. 2025 20.37
+10
prebilic,Erjavec ,Lotric in Logar...niso to politiki,ki jih potrebujemo.
ODGOVORI
10 0
Cupko
25. 08. 2025 20.35
+9
Karl in Vrtovec ne bosta imela uspeha. NSI bo morda komaj prilezel v DZ!
ODGOVORI
9 0
jedupančpil
25. 08. 2025 20.29
+6
a nis mu dost, kahla
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137