Politični novinci, odpadniki in povratniki: komu kaže najbolje?

Kakšna so trenutna domača strankarka razmerja, če najnovejšim podatkom, ki smo jih objavili včeraj, dodamo širši nabor političnih novincev, povratnikov in tistih, ki še snujejo stranke? Denimo Vladimir Prebilič, ki se z novo politično misijo v sredo vrača v domače Kočevje, takole nagovarja volivce: "Zbiral bom podporo za ustanovitev nove stranke v Republiki Sloveniji. Prepričan sem, da skupaj z mano delite skrb, kakšna bo ta prihodnost." Prve ankete kažejo, da bo Prebilič na levi - podobno kot Logar na desni - pomembno vplival na odločitev volivcev. To je prva desterica strank, iz katere je razvidno, da širši nabor strank niža podporo obstoječim parlamentarcem in precej bolj razrpši glasove volivcev.

Jernej Vrtovec, podpredsednik NSi: "Jaz pričakujem rezultat Nove Slovenije kot res zelo dober. Ki bo pomenil, da bo Slovenija prišla do razvojne in probojne koalicije, ki se bo ukvarala s prihodnostjo za naše otroke, naše vnuke. Ne pa z malenkostnimi temami." Tako najverjetnejši naslednik Mateja Tonina, ki s strankarskimi kolegi volivce te dni nagovarja na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni.

Precej manj možnosti ankete kažejo drugim novincem, političnim odpadnikom oziroma povratnikom od Mihe Kordiša, Pavla Ruparja do Marka Lotriča in Karla Erjavca, ki so mu neznanci v prestolnici počečkali predvolilni vzdevek - teflonski Karl. Karl Erjavec, predsednik stranke Zaupanje: "Jaz bi rekel Hvala Jezusu, da imamo drugo leto volitve. Teflonski Karl je pa taka kvaliteta, da ta teflon ne zastruplja in tudi ne razpada. Prepričan sem, da sedaj, ko sem se aktivirali tudi v tem medijskem prostoru, da bodo raitingi rastli in da ne bo problem doseči volilni prag."

Pri tem lahko vsi politični igralci upajo na kakšen dodaten glas iz bazena neopredeljenih in volilnih abstinentov, ki so skupno - tudi v razširjenem naboru strank - največja stranka v državi. Vse to so sicer, mesece pred rednimi parlamentarnimi volitvami marca oziroma aprila prihodnje leto, le štartne pozicije strank. Pravi politični boj vseh, ki želijo prestopiti parlamentarni prag pa se šele dobro začenja.