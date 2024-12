Na seji o napadih na sodstvo politični obračun med SDS in Gibanjem Svoboda

Golobove kritike državnih institucij so dovoljene, ko mi opozarjamo na problematiko sodstva, pa je to neupravičeno, je poslanec SDS Žan Mahnič kolege z nasprotnega političnega pola soočil na odboru za pravosodje. Razpravo o odgovornosti politike do spoštovanja in varovanja ugleda sodne veje oblasti so zahtevali v Gibanju Svoboda. Ta obtožuje predvsem SDS, Janez Janša pa odgovarja, da imajo dvojna merila.