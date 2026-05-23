Politični prestop, pragmatizem ali le napaka?

Na eni strani nasmehi, stiski rok in bučen aplavz, na drugi bolj resno in ponekod s podpiranjem glave. Tako so včeraj poslanci sprejeli novico, da je predsednik SDS Janez Janša z večino glasov izvoljen za predsednika vlade.

Janšo so skladno s pričakovanji podprli vsi poslanci stranke SDS, Demokratov, trojčka okoli NSi, pa še vsi poslanci stranke Resnica in najverjetneje tudi oba predstavnika manjšin. Skupno torej 50 glasov in nepričakovan 51. glas je tako brez dvoma prišel iz vrst nove opozicije.

Da to nakazuje na njeno neenotnost, je v petek na spletu zapisal prvak Demokratov Anže Logar. Podpredsednik Socialnih demokratov Luka Goršek pa dan za tem: "Iz naših vrst ta glas ni bil podan. V naši zgodovini nismo nikdar podprli Janeza Janše in tudi tokrat se to ni zgodilo." Po njegovem bo tako treba ta nepričakovani glas iskati nekje drugje.