Slovenija

Politični prestop, pragmatizem ali le napaka?

Ljubljana, 23. 05. 2026 19.19 pred 35 minutami 2 min branja 46

Avtor:
Danica Jovanović
Janez Janša

Dan po izvolitvi novega predsednika vlade Janeza Janše se v javnosti preigravajo predvsem trije scenariji – politični prestop, pragmatizem ali le napaka? Še vedno namreč ni jasno, kdo iz vrst Svobode, Socialnih demokratov ali Levice je Janši na tajnem glasovanju namenil nepričakovani 51. glas podpore.

Na eni strani nasmehi, stiski rok in bučen aplavz, na drugi bolj resno in ponekod s podpiranjem glave. Tako so včeraj poslanci sprejeli novico, da je predsednik SDS Janez Janša z večino glasov izvoljen za predsednika vlade.

Janšo so skladno s pričakovanji podprli vsi poslanci stranke SDS, Demokratov, trojčka okoli NSi, pa še vsi poslanci stranke Resnica in najverjetneje tudi oba predstavnika manjšin. Skupno torej 50 glasov in nepričakovan 51. glas je tako brez dvoma prišel iz vrst nove opozicije.

Da to nakazuje na njeno neenotnost, je v petek na spletu zapisal prvak Demokratov Anže Logar. Podpredsednik Socialnih demokratov Luka Goršek pa dan za tem: "Iz naših vrst ta glas ni bil podan. V naši zgodovini nismo nikdar podprli Janeza Janše in tudi tokrat se to ni zgodilo." Po njegovem bo tako treba ta nepričakovani glas iskati nekje drugje.

FOTO: Bobo

Absolutno nismo sodelovali v podpori Janeza Janše odgovarjajo v Levici in Vesni, manj eksplicitni so medtem v Svobodi. "Poslancem in poslankam Gibanja Svoboda zaupam od prvega do zadnjega. Mi se pri glasovanju ne kontroliramo, glasovnic ne označujemo, niti jih s telefonom ne slikamo ali snemamo," je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Ker je glasovanje tajno, še naprej ni jasno, kdo je nepričakovano podprl novega mandatarja, kot tudi ne, zakaj je to storil. "Mogoče temu celo ne bi dajal neke prevelike teže. Lahko je šlo za napako ali goli cinizem, sarkazem ali karkoli," meni Goršek.

Na hodnikih državnega zbora so se že v petek pojavljala tudi ugibanja o tem, da gre morebiti za politični pragmatizem ali nakazovanje strankarskega prestopa. Janša je sicer po izvolitvi dejal, da je dodaten glas očitno dejanje zdravega razuma, ob tem pa še: "Opoziciji bomo poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve bo odvisno, ali bo to nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenije ali bodo pač napadali in izključevali."

Janezu Janši je ob izvolitvi čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki pa je izpostavila še, da bi si v času nove vlade želela čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev.

KOMENTARJI46

antirepresija
23. 05. 2026 20.10
Tudi mene ne skrbi 51. glas. Zelo pa me skrbi zakaj vsak dan ne porocajo mediji o vsebini posnetkov. Imamo ugrabljeno drzavo s strani leve mafije. Kje so preiskave, kje so soocenja na TV, a so koga ze priprli? Nic od tega? ZAKAJ ne? No... ZATO nam je zdaj vsem jasno, da imamo ugrabljeno drzavo. Vse veje oblasti so ugrabili! Samo prvih par dni se je malo porocalo o posnetkih, zdaj pa se vsak dan poroca samo o problematiziranju tega, kdo je posnetke narocil in ali je leva mafija zato izgubila volitve! NORO!
Betuul
23. 05. 2026 20.10
Dejstvo je, v bistvu političnega sodelovanja??! Glasovali so politični sodelavci ??!
lambert
23. 05. 2026 20.10
OMB ... se kar naprej lazejo, temu verjamejo in gonijo svoje dalje. Dejstvo je da je nekdo bil ne? Sedaj se imajo cas ukvarjati sami s sabo in ugotavljati kdo ima pri sebi gnilo jajce ... Nekdo ga ima. Zabavno bo se ...
Minifa
23. 05. 2026 20.04
Pa se je koj dokazalo, da prvi od treh LEVIČARJEV pa le ni tako NOR kot druga dva....Čeprav tega znanost ne zna pojasnit..
Bbcc123
23. 05. 2026 20.05
Dejstvo je da je vsak janšist nor.
macolagobec
23. 05. 2026 20.07
Jap, prvi od treh levuuharjev ni tolk nor kot ostali štirje. To pa je sposobna pojasniti in dokazati samo specialna levuharska znanost.
razumi če lahko
23. 05. 2026 20.02
Mene ne skrbi 51 glas ampak stanje Meseca to je lahko usodno kaj , če je bil kdo iz Levice skratka lov na čarovnice se je začel toliko o tajnosti !
Bbcc123
23. 05. 2026 19.57
Ukiniti je potrebno tudi Janševanje. Le to nas potiska v kameno dobo.
kryptix
23. 05. 2026 20.02
Demokracija....ljudje so rekli desno.
Bbcc123
23. 05. 2026 20.03
Ljudje so rekli nekaj čisto drugega. Z lažjo na oblast. To ni demokracija.
macolagobec
23. 05. 2026 20.05
Ljudje niso nič rekli, eni so šli na volitve in izpadlo je tole kar vidiš. Hvala bogu, levuuharska blesarija je končana!
kryptix
23. 05. 2026 20.06
Za tebe je demokracija samo če levi vladajo.
Bonaventura
23. 05. 2026 19.56
Golob je zaletav in neodrasle....Janša pa je naredil partijo šaha za zgodovino..... lahko vlada z večino...lahko z manjšino...saj Demokrati in Resnica vedo da bi jih predčasne volitve izbrisale ..... poklon IQju...
grumf
23. 05. 2026 19.55
A je važno? Ni.. gremo naprej..
levnuh, ne svecko
23. 05. 2026 19.51
Prav Janez, napiši osnutek in pošlji, notri pa še dodaj, da se ne boste šli kulturnega boja, manipulacij z novejšo zgodovino, rušenja državih inštitucij, rehabilitiranja izdajalcev, korupcije, uvedli boste preiskavo trgovine z orožjem v letih 91 - 94. To bi šlo in biilo sprejemljivo. Čakamo, da tvoje besede postanejo meso! Po izvolitvi si dejal, da je dodaten glas očitno dejanje zdravega razuma, ob tem pa še: "Opoziciji bomo poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve bo odvisno, ali bo to nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenije ali bodo pač napadali in izključevali."
patogen
23. 05. 2026 19.56
Pa ti res misliš, da je bila Narodna osvoboditev Slovencev Komunistična oblast Beograda, pa tujejezične vojaške postojanke na območju Slovenije do leta 1991? Ali se pač pod manipulacije novejše zgodovine misli na finančne transferje iz tega naslova? Ki napajajo borce ZZB. In jih je vsako leto več...
patogen
23. 05. 2026 19.51
Levičarji iščejo Izdajalce in Kolaborante že 85 let. Sedaj so z 51-tim glasom dobili nov zagon...
Noleani
23. 05. 2026 19.47
To pa res ni najbolj pomembno. Enemu se he nivo razprave v parlamentu včeraj zdel pod kritiko in je protestno obkrožil za Janšo. To ne pomeni, da bo sedaj kar orestopil. Lepo prosim no. Nehajte iskat človeka zato, da se ga bo potem javno linčalo.
kryptix
23. 05. 2026 19.54
Golob hoče ime...zato ta Interpol plačan članek.
velikiblek
23. 05. 2026 19.45
Matjaž Han.
macolagobec
23. 05. 2026 19.48
Han je edini, ki med levuuharji zgleda normalen. Ampak "samo zgleda"!
Bbcc123
23. 05. 2026 19.50
Janša ne zgleda in ni normalen.
patogen
23. 05. 2026 19.52
Hana njegovi strički iz ozadja, ki so prava moč stranke SD, kot naslednice Komunistične partije Slovenije raztrgajo, če bi karkoli imel z Janšo.
Kriss slo
23. 05. 2026 20.00
no men je edini normalem..
Bbcc123
23. 05. 2026 20.04
Ker ti nisi.
Curie
23. 05. 2026 19.44
Trije z leve strani so dali glas, ne vem zakaj pišejo, da je bil samo en.
Bbcc123
23. 05. 2026 19.45
Manjšine. To sta dva.
kryptix
23. 05. 2026 19.46
2 sta manjšinca samo nwm ali sta bila prisotna ali ne. Zmaga.je zmaga 46 ali 51 vseeno
Bonaventura
23. 05. 2026 19.43
Ena država, en narod, en vodja
macolagobec
23. 05. 2026 19.47
Kakšen "en narod"!???! Imamo levuuharjev tolk za izvozit na Kubo in Venezuelo!
KaiC
23. 05. 2026 20.00
"levnuharjev" je toliko kot "desnuharjev". Potem pa so tu še tisti malo bolj normalni na obeh straneh, ki se ne gremo patetičnega razdvojevanja.
SDS_je_poden
23. 05. 2026 19.43
Pa kaj ima to sedaj veze? Čisto vseeno je, kdo mu je dal tisti glas. Goloba je odnesel njegov lasten ego, zato se nihče ni želel povezati z njim. Jufka je ubral drugo pot, ki se mu je obnesla.
kryptix
23. 05. 2026 19.48
Golob hoče ime....zato je tudi plačal tale Interpol članek.
kryptix
23. 05. 2026 19.42
Sluga han ali ona iz Ormoža drugi nimajo 🥚🥚
Bbcc123
23. 05. 2026 19.44
Imajo pa pamet. Kar je bolj pomembno.
kryptix
23. 05. 2026 19.51
JP imajo...tebe ni zraven...med temi pametnimi
Bbcc123
23. 05. 2026 20.04
Tebe sigurno ni.
kryptix
23. 05. 2026 19.41
Ajde kdo je ta črni Raček? ne se hecat🤣
Bbcc123
23. 05. 2026 19.42
Janša.
kryptix
23. 05. 2026 19.45
Sanjaš ti Janšo že lep čas..to je šele začetek. Še všeč ti bo postal🤣
Bbcc123
23. 05. 2026 19.49
Začetek je bil 1990 in še dosedaj se ga nismo rešili.
kryptix
23. 05. 2026 19.53
Najbolj priljubljen politik kaj dodati.
Bbcc123
23. 05. 2026 19.56
Najbolj zna lagati spranim cerkvenim volilcev to je za dodati.
JApajaDAja
23. 05. 2026 19.40
bo lukec zahteval, da se glas "preknjiži" ?
macolagobec
23. 05. 2026 19.39
Nek levuuhar se je ustrašil ponovnih volitev, pa je glasoval za Janšo. Simpel kot pasulj. Spomnite se Janje Sluga koliko časa je bila v prejšnji vladi JJ-ja. Skoraj do konca, na koncu pa se je posula s pepelom in izstopila iz vlade, ko so bile volitve že pred vrati.
