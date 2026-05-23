Politični prestop, pragmatizem ali le napaka?

Na eni strani nasmehi, stiski rok in bučen aplavz, na drugi bolj resno in ponekod s podpiranjem glave. Tako so včeraj poslanci sprejeli novico, da je predsednik SDS Janez Janša z večino glasov izvoljen za predsednika vlade.
Janšo so skladno s pričakovanji podprli vsi poslanci stranke SDS, Demokratov, trojčka okoli NSi, pa še vsi poslanci stranke Resnica in najverjetneje tudi oba predstavnika manjšin. Skupno torej 50 glasov in nepričakovan 51. glas je tako brez dvoma prišel iz vrst nove opozicije.
Da to nakazuje na njeno neenotnost, je v petek na spletu zapisal prvak Demokratov Anže Logar. Podpredsednik Socialnih demokratov Luka Goršek pa dan za tem: "Iz naših vrst ta glas ni bil podan. V naši zgodovini nismo nikdar podprli Janeza Janše in tudi tokrat se to ni zgodilo." Po njegovem bo tako treba ta nepričakovani glas iskati nekje drugje.
Absolutno nismo sodelovali v podpori Janeza Janše odgovarjajo v Levici in Vesni, manj eksplicitni so medtem v Svobodi. "Poslancem in poslankam Gibanja Svoboda zaupam od prvega do zadnjega. Mi se pri glasovanju ne kontroliramo, glasovnic ne označujemo, niti jih s telefonom ne slikamo ali snemamo," je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.
Ker je glasovanje tajno, še naprej ni jasno, kdo je nepričakovano podprl novega mandatarja, kot tudi ne, zakaj je to storil. "Mogoče temu celo ne bi dajal neke prevelike teže. Lahko je šlo za napako ali goli cinizem, sarkazem ali karkoli," meni Goršek.
Na hodnikih državnega zbora so se že v petek pojavljala tudi ugibanja o tem, da gre morebiti za politični pragmatizem ali nakazovanje strankarskega prestopa. Janša je sicer po izvolitvi dejal, da je dodaten glas očitno dejanje zdravega razuma, ob tem pa še: "Opoziciji bomo poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve bo odvisno, ali bo to nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenije ali bodo pač napadali in izključevali."
Janezu Janši je ob izvolitvi čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki pa je izpostavila še, da bi si v času nove vlade želela čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev.
