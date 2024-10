Politični pretresi, upanje za otroke iz Gaze in obisk ene najvplivnejših žensk na svetu

Teden, ki je za nami, je minil v znamenju priprav na Ljubljanski maraton. V Slovenijo je prispela skupina 10 otrok in mladostnikov iz Gaze, ki bodo v naslednjih tednih pri nas na rehabilitaciji v Soči. Odjeknila je novica, da je Policija zoper predsednika vlade Roberta Goloba vložila kazensko ovadbo, vrste SDS pa je po Anžetu Logarju po 20 letih zapustila tudi njegova poslanska kolegica Eva Irgl. Gasilci so dobili novo vozilo, v Kisovcu pa novo kolesarsko stezo in park, poimenovan po kolesarskem asu Primožu Rogliču. Ljubljano je obiskala predsednica centralne banke Christine Lagarde, glasbeni svet pa se je zavil v črnino.

Od 200 metrov do dobrih 42 kilometrov. Od najmlajših otrok do najstarejše udeleženke, ki letos šteje 90 let. Od ljubljanskih ulic do prenosa na POP TV. 15 tisoč prijavljenih ljubiteljev in ljubiteljic teka bo danes, predvsem pa jutri močno zavezalo vezalke in preteklo traso NLB 28. Ljubljanskega maratona.

Tudi letos boste nedeljsko dogajanje na Ljubljanskem maratonu lahko spremljali iz domačih naslonjačev – prek prenosa na POP TV in 24ur.com.

Če ne boste na ali ob progi, lahko nedeljski tekaški praznik neposredno iz prestolnice spremljate iz zavetja vašega doma. POP TV tudi letos pripravlja prenos, ki se bo začel ob 8.45 in trajal do 11.45; na 24ur.com in VOYO pa se bodo kamere ugasnile šele ob prihodu zadnjega tekača na cilj. Prenos na POP TV bo komentiral Jure Tepina, družbo pa mu bosta delala strokovno podkovana Roman Kejžar in Anica Živko.

V začetku tedna je na brniško letališče prispela skupina 10 otrok in mladostnikov iz Gaze, ki bodo v naslednjih tednih pri nas na rehabilitaciji v Soči. Najmlajši ima štiri leta, pet otrok ima od 10 do 15 let, štirje mladi pa so stari od 17 do 21 let, vsi pa imajo poleg resnih poškodb tudi hude psihološke travme. "Vzeli smo tudi eno dekle, ki je staro 20 let, ampak je v zelo slabem stanju, tako zdravstvenem kot psihičnem. Prihaja s sestro, ker sta ostali edini dve iz družine. Tudi v prejšnjih skupinah smo imeli tudi te malo starejše, ker se nam nekako ne zdi prav, da se vsi osredotočajo samo na majhne otroke," je za 24ur.com povedala Mojca Seliškar Toš, vodja projekta in predsednica Fundacije Danila Türka.

Otroci iz Gaze so prispeli na rehabilitacijo v Sloveniji. Prav vsak od njih ima za seboj travmatično izkušnjo in hude poškodbe.

Fundacija namreč v sodelovanju s Slovensko karitas izvaja projekt rehabilitacije ranjenih palestinskih otrok v Sloveniji in humanitarne pomoči v Gazi, ki ga v celoti financira vlada oziroma ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Skupaj z otroki je prišlo tudi sedem spremljevalcev. V Sloveniji se bodo zdravili in okrevali najmanj 42 dni.

Zgodilo se je nekaj pričakovanega. Vrste SDS je po Anžetu Logarju po 20 letih zapustila tudi njegova poslanska kolegica Eva Irgl. Kot je pojasnila, ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi njihove potenciale. "Politična širina, raznolikost pogledov, pripravljenost na skupno iskanje najboljših rešitev pa nas lahko pelje navzgor. Prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta "dveh polov" in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje. V pot, ki vzpodbuja politično širino v dobro Slovenije, globoko verjamem," je zapisala. Priznala je, da odločitev ni bila lahka, je bila pa nujna.

Anže Logar in Eva Irgl sta zapustila stranko SDS.

"Draga Eva, ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi in dejanjih brez časti," pa je Janez Janša zapisal v odzivu s pismom, v katerem je sedaj že nekdanjo strankarsko kolegico pozval, naj ob izstopu vrne poslanski mandat.

O izstopu Irglove iz SDS se je sicer ugibalo, vse odkar je enako potezo napovedal Logar. Veljala sta namreč za zaveznika znotraj SDS in bila tudi med le trojico poslancev največje opozicijske stranke, ki niso želeli podpisati izjave o zvestobi, zaradi česar sta morala zapustiti vodstvene položaje v delovnih telesih in se v državnem zboru presesti v zadnjo klop. Tretji je bil Dejan Kaloh. To pa ni bil edini politični pretres v tem tednu. V torek je odjeknila novica, da je Policija zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi obtožb nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar vložila kazensko ovadbo. Na Specializiranem državnem tožilstvu so potrdili, da so prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. "Ne gre za nobeno vmešavanje v delo Policije, temveč za politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa," je dejal Golob v prvem odzivu, ko je pred kamere stopil v družbi svojih strankarskih kolegov. Dodal je tudi, da bo na vse očitke odgovoril in jih po pravni poti tudi zavrgel.

Predsednik vlade Robert Golob je pred kamere prišel skupaj s poslanskimi kolegi, ki so mu tako izkazali podporo.

Te dni smo spremljali, kako Ljubljanski botanični vrt, ki deluje v okviru biotehniške fakultete, ponovno seli sredozemske rastline na lokacijo v Koper, saj zanje še nimajo primernega rastlinjaka. Prezimovalni rastlinjak so leta 2020 namreč porušili. Dragoceno zbirko več kot 500 rastlin, med katerimi so tudi najstarejši primerki, so ponovno preselili v koprsko vrtnarijo, za kar bodo morali plačati okrog 25.000 evrov, je pojasnil vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jože Bavcon. Ob tem so znova opozorili na prostorsko stisko, pa tudi na peticijo za ohranitev vrta, ki jo bodo posredovali pristojnemu ministru.

Dragocene rastline, ki ne bi preživele zime, stlačijo v priklopne kamione in odpeljejo. Pri tem pa se marsikatera žal tudi poškoduje.

Gasilci so dobili novo vozilo, ki bo potovalo po državi, v njem pa lahko s svetlobnimi in zvočnimi učinki simulirajo zelo realne pogoje, do katerih lahko pride pri požarih v objektih, kot je denimo zadimljen prostor, kar bo pomagalo ljudem razumeti, kako pravilno ravnati. Od 2500 požarov, ki jih v Sloveniji letno naštejemo na objektih, je največ tistih v kuhinji. Kaj storiti, ko se v ponvi vname mast ali zagori v pečici? Pogosto gorijo tudi novoletne smrečice in adventni venčki.

Vozilo na podvozju fiata ducata je dolgo približno sedem metrov in tehta pet ton. Zasnovano je za dva inštruktorja, ki upravljata z napredno simulacijsko opremo, kar omogoča zelo interaktivno usposabljanje. "Gre za neke vrste potujočo učilnico in laboratorij," pravijo. Na strehi je velik LED-zaslon z multimedijsko podporo, del opreme se lahko uporablja znotraj vozila, del pa na prostem, kar omogoča prilagodljivost samega vozila in izvedbo različnih scenarijev.

Novo preventivno gasilsko vozilo, ki mu pravijo kar potujoča učilnica in laboratorij

V Ljubljani se je mudil teniški as Novak Đoković s soprogo Jeleno, Slovenijo pa je obiskala verjetno ena najvplivnejših žensk na svetu – predsednica centralne banke Christine Lagarde, ki ste jo lahko srečali na sproščenem sprehodu po ljubljanski tržnici. A če se je na tržnici odločala med ceno kostanja in gob, je s svojo odločitvijo v četrtek, ki jo je sporočila prav v Sloveniji, vplivala na milijone ljudi in na tisoče podjetij.

Christine Lagarde na tržnici v Ljubljani

Svet Evropske centralne banke (ECB), ki je tokrat zasedal pri nas, je skladno s pričakovanji drugič zapored znižal osrednje evrske obrestne mere. Znižanje za 0,25 odstotne točke je obenem tretji rez v obrestne mere po junijskem obratu v denarni politiki. Razmere sicer ostajajo polne izzivov, a pri ECB zaenkrat menijo, da gospodarstvo ni na poti v recesijo. Lagardova je pozneje v intervjuju za našo hišo izpostavila, da vidi Slovenijo kot vzor gospodarske stabilnosti in inovativnosti.

Iskali smo tudi rešitev za dečka Urbana in druge slovenske otroke. Po štiriletni kalvariji se za družino Mirošević končno obetajo vzpodbudne novice. Po pozivu zdravstvene zavarovalnice, naj država pomaga dokončati razvoj, so ta projekt, gre za približno 250 tisoč evrov, pripravljeni podpreti, iščejo pa pravne rešitve. Odgovor naj bi družina izvedela v enem tednu, v tem času pa so ustavili zbiranje pomoči.

ZZZS ocenjuje, da bi bila, če bi morala družina oditi v Brazilijo, da bi Urban prejel nujno potrebno zdravilo, velika škoda: "Dosedanji razvoj zdravila je izjemen dosežek in pomemben korak k razvoju slovenskega znanja ter inovacij na globalni ravni. Hkrati pa bi pomenilo, da slovenski otroci v študijo ne bi mogli biti vključeni," so opozorili in državo pozvali, naj pomaga.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Mihi Deželaku, obrazu dobrodelne akcije poslušalcev Radia 1 'Deželak junak', podelila priznanje za izjemnost, prizadevanje in prispevek h krepitvi ustrezne družbene zavesti, pomoči in solidarnosti. Cirilu Rotarju, ki je pogumno rešil človeško življenje, pa je izročila zahvalo predsednice republike za enkratni dosežek, plemenito dejanje. Kot je dejala, sta oba prejemnika priznanj s svojim ravnanjem dokazala, da lahko posameznik spreminja svet na bolje.

Priznanji predsednice republike sta prejela Miha Deželak in Ciril Rotar.

V četrtek je svet pretresla novica, da je po padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu umrl 31-letni Liam Payne, nekdanji član skupine One Direction. Okoliščine smrti zvezdnika, ki se je več let boril z odvisnostjo, so nekoliko razjasnile fotografije razdejane hotelske sobe, v kateri so našli alkohol in droge. Žalujejo številni njegovi oboževalci in zvezdniški prijatelji, skrušeni pa so tudi nekdanji člani pop senzacije One Direction.

Oboževalci so se zbirali pred hotelom v Buenos Airesu, kjer je v smrt omahnil 31-letni Liam Payne, in prižigali sveče ter prepevali njihove pesmi.

Eden najboljših slovenskih kolesarjev Primož Roglič je po dolgi in naporni sezoni naposled le prišel domov. V domačem Kisovcu ga je pričakal številčen sprejem, ki je sledil uradnemu odprtju nove kolesarske steze in parka, poimenovanega prav po slovenskem kolesarskem junaku. V parku so po novem obeleženi vsi njegovi uspehi, tablice z napisi tako dopolnjujejo konstrukcijo že prej postavljenih olimpijskih krogov na zahodni strani. Mimo parka pa pelje tudi 10-kilometrska kolesarska steza. Ta bo ljubitelje kolesarjenja peljala tudi mimo kraja, kjer je Roglič začel svojo športno pot. Na sprejemu se je slavni Zasavec, ki je tudi častni občan zagorske občine, posvetil številnim navijačem, delil podpise in se fotografiral z njimi.

Družinsko veselje ob odprtju kolesarske steze in parka Primoža Rogliča v Kisovcu

V jesensko-zimskem času nam vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV delajo družbo naši Talenti, ki letos obeležujejo 10. sezono. V čast jubileju pa na 24ur.com zdaj predstavljamo novo spletno oddajo POPIN: Slovenija ima zvezde, v kateri bo novinarka Katja Dobrijević gostila bivše talente in z njimi obujala spomine na njihov nastop. V spletni oddaji POPIN: Slovenija ima zvezde bomo gostili nekatere nekdanje tekmovalce in zmagovalce šova Slovenija ima talent, s katerimi se bomo sprehodili po poti spominov in z njimi obujali spomine ob ogledu starih posnetkov. V oddaji bomo gostili tudi imena, kot so Isaac Palma, Maja Keuc, Tatjana Gajanovič, Tjaša Dobravec, Batista Cadillac in druge. V prvi epizodi smo gostili Dejana Vunjaka.

Dejan Vunjak je v naši prvi novi oddaji Slovenija ima zvezde povedal, da se mu oddaja Slovenija ima talent zdi ena boljših odskočnih desk.