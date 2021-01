Politični prevzem SB Slovenj Gradec: Lavre naj bi znova postal direktor

Politično kadrovanje pod aktualno vlado se nadaljuje, tudi v zdravstvenih ustanovah, ki se v teh trenutkih spopadajo z največjim izzivom zdravstva v novejši zgodovini. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer so zaradi neprimernih izjav nekdanjega direktorja Janeza Lavreta in dveh neuspelih razpisov ostali brez stabilnega vodstva, naj bi po naših informacijah s pomočjo političnih manevrov omogočili vrnitev odstopljenega direktorja na stari položaj.

Kot smo poročali včeraj, naj bi bil Janez Lavre eden izmed dveh kandidatov, ki sta se prijavila na decembrski razpis. Svojo kandidaturo je potrdil zdravnik in predstojnik Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni v SB Slovenj Gradec Bojan Vujkovac, imena drugega kandidata pa nam včeraj niso želeli razkriti, saj da svet zavoda bolnišnice poskuša preprečiti zunanji pritisk na odločitev zavoda, ki bo na seji sprejeta danes.

icon-expand Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

A še pred vršitvijo "zunanjega pritiska" s strani javnosti se je ta že manifestiral prek političnih kanalov, saj se je po naših informa c ijah predstavnikom strank SDS in NSi znotraj sveta zavoda uspelo znebiti predstavnice DeSUS Danice Repas in si zagotoviti popoln nadzor nad političnim delom sveta ter potrebnih pet glasov (od devetih) za ponovno instalacijo Lavreta. Peti in ključni član za imenovanje novega-starega direktorja je postal predstavnik stranke SDS Štefan Šumah.

Kot smo uspeli izvedeti, izvolitvi Lavreta stroka ostro nasprotuje, tako strokovni del sveta bolnišnice kot razširjeni kolegij zdravstvene nege. Kar seveda ni nič nenavadnega, potem ko je Lavre v začetku letošnjega leta delil nekaj zapisov, ki so razburili ne samo laično javnost, ampak tudi zdravstveno skupnost. Nekdanji direktor slovenjgraške bolnišnice je omenjal morebitno okužbo določenih posameznikov z novim koronavirusom in jo povezal z odločanjem o tem, kdo bo dobil zdravljenje z ventilatorjem in kdo ne. Lavre je tudi ostro napadel novinarja Blaža Zgago in pod eno od njegovih objav zapisal: "Morda boš kmalu pozitiven, pa da vidimo, kako boš cvilil". Lavre se je sicer za besede opravičil in jih pripisal stresu zaradi preobremenitve v času epidemije ter aprila ponudil svoj odstop, ki ga je takratni zdravstveni minister Tomaž Gantar tudi sprejel. Njegove izjave je ostro obsodil tudi Odbor za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Vse do političnega prevzema sveta zavoda bolnišnice pa je bil ta v slepi ulici, saj sta bila lani izvedena dva neuspešna razpisa. Na septembrskem glasovanju so zaposleni nasprotovali vrnitvi Lavreta na čelo bolnišnice in podprli v. d. direktorja Alenko Jezernik Skudnik.

icon-expand Janez Lavre FOTO: Bobo

Na ponedeljkovi tiskovni konferenci je obstoječe poslovno in strokovno vodstvo bolnišnice izpostavilo nevarnost postopkov, ki z menjavo vodstva ogrožajo stabilnost in delovanje bolnišnice v času epidemije in prihajajočega tretjega vala. Glede Lavretove prijave za mesto poslovnega direktorja pa je strokovna direktorica bolnišniceJana Makucpovedala, da bo v primeru njegovega imenovanja odstopila s položaja. Razlog je izguba zaupanja, ki pa je "ključno za uspešno dvotirno vodenje bolnišnice". Na strokovnega direktorja so vezani tudi mandati vseh predstojnikov v bolnišnici, tako da z odstopom strokovne direktorice prenehajo tudi funkcije vseh predstojnikov v bolnišnici, je še pojasnila Makučeva, celotni strokovni svet pa je opozoril na politično kadrovanje v neprimernem času.

A tukaj kadrovanja še ni konec. Po naših informacijah bo politika v zelo kratkem času zamenjala tudi predsednika sveta zavoda bolnišnice Simona Jevšineka, ker naj se ta ne bi podrejal političnim zahtevam in ne želi slediti političnim ukazom. Podobno se dogaja tudi v celjski bolnišnici, kjer so pred kratkim razrešili predsednico sveta zavoda Hedviko Stanič Igličar in za člana imenovali predstavnika SDS Lovra Perčiča, predvidoma v četrtek pa naj bi na seji sveta za direktorico potrdili vidno članico SMC Margareto Guček Zakošek ter tudi novega predsednika sveta zavoda. V zdravstveni krizi, ki terja polno opolnomočenost stroke, tako politika še naprej nadaljuje s kadrovanjem in pozicioniranjem zvestih kadrov v zdravstvenih ustanovah. Kaj pravijo strokovnjaki, v tem trenutku očitno ni tako pomembno.