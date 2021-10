Politični pritiski na Policijo: pred poslance bodo stopile prve priče

Tako imenovana Medvedova komisija (Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov) bo danes začela z zasliševanjem prič.

Medvedova komisija bo skupno zaslišala 30 prič z vrha Policije, politike in stroke

Spisek vabljenih na zaslišanje Preiskovalne komisije o pritiskih politike na Policijo je zajeten, na njem je 30 ljudi. Gre za polovico tistih, ki so izgubili svoja delovna mesta v Policiji in zdaj vegetirajo v Tacnu, gre pa tudi za ljudi, ki zdaj opravljajo odgovorne funkcije v Policiji in bodo morali spregovoriti pred preiskovalno komisijo, je ob sprejemu dokaznega sklepa dejal predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved. Na spisku so tudi politiki, med njimi notranji minister Aleš Hojs in predsednik vlade Janez Janša,