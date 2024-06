Politični triler Četrta generacija: Počitniško branje s pridihom serij s POP TV

Tako dobra serija kot roman morata gledalce oziroma bralce držati v napetosti od začetka do konca. Za to ni dovolj samo to, da navijaš za “ta prave” – razumeti moraš tudi druge in to še bolj, če ti na prvi pogled niso všeč.

Po zaključku pisanja Najinih mostov – prav v tednu ko je bila razglašena epidemija – sta še v drugi polovici 2020 prišli adaptaciji Telenovele ter prve sezone Gospoda profesorja, naslednje leto pa se je že začelo delo na Skrito v raju.

Boštjan Tadel je roman Četrta generacija zasnoval prav v prvih tednih kovida, "v času največje negotovosti. Kar naenkrat smo bili cele dneve doma, vse se je ustavilo, pojma nisem imel, če se bo sploh še kdaj kaj snemalo."

Kot poskus rešitve – in sredstvo za zabijanje časa v karanteni – se je domislil ideje o periodičnem izhajanju, tako kot so nekoč izhajali romani tudi zelo znanih pisateljev. Razmišljal je o objavljanju na družbenih omrežjih ali pošiljanju po e-pošti, jasno pa brez vsaj nekaj deset, raje sto strani besedila še ni imelo smisla razmišljati o poti do bralcev.

Prva ideja je bil zelo berljiv, dinamičen roman. Tako je nastal zunanji okvir devetih poglavij, ki se delijo na približno dobrih deset minut dolga podpoglavja. Druga – in seveda bistvena – pa je bila zgodba, ki se tiče čim večjega števila bralcev. Kot pravi Tadel: "Osebno zelo dobro poznam štiri generacije: svoje starše in stare starše pa nas ter naše otroke. Vse te generacije sem vpletel v isto zgodbo, ki se je začela že precej pred drugo svetovno vojno in ki traja še danes."

Je pa zgodovina zanimiva za roman le toliko, kolikor je ozadje za osebne zgodbe. Tadel se je pri serijah naučil, "kako pomembno je, da je za junake dogajanje izjemno dramatično, obenem pa mora govoriti še o marsičem drugem kot zgolj o tem, koliko je njim hudo ali lepo."

Zlasti zanimivo se mu zdi, kako zelo različno lahko ljudje gledajo oziroma doživljajo isto stvar. "Zgodovina je imeniten primer, sploh naša, ker smo tako polarizirani. Le redkokdo se je pripravljen poglobiti v svoja privzgojena stališča zaradi dejstev, se pravi racionalno – emocije so pa druga reč. V romanu tako prikazujem junake predvsem v zelo čustveno zaznamovanih trenutkih. In to je seveda podobno kot v serijah."

Več o knjigi najdete na spletni strani založbe Morfem.





Naročnik oglasne vsebine je Morfemplus d.o.o.