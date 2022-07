Politični vrh bo razpravljal o ukrepih za blažitev draginje

Vlada je nekatere ukrepe za blažitev draginje že sprejela. Z uredbo je posegla v oblikovanje cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest, medtem ko jih trgovci na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah še naprej oblikujejo prosto. A tudi pri teh se je država za dizel začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Prejšnji teden je vlada predstavila ukrepe na področju električne energije in določila najvišje cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, odločila se je tudi ohraniti znižano trošarino in napovedala znižanje DDV na elektriko. Omejitev cen bo veljala od 1. septembra do 31. avgusta 2023.