Politično kadrovanje: apetiti LMŠ niso nobena skrivnost

"Gospod Kralj je seveda ravnal zelo naivno," je ob sporočilu, da je generalni sekretar LMŠ s telefonskim klicem Prijovićevi sam sebi 'spodnesel' stolček, dejal premier. Zelo milo rečeno, glede na to da je v prijavi KPK prva nadzornica uradnega lista razkrila, da je Šarčeva desna roka zahteval(a) poročanje o kadrovskem postopku – mimo in pred kakršnokoli komunikacijo z SDH. Tako se sliši, ko zaupanje civilne družbe splava po vodi.

Kadrovski apetiti LMŠ sicer niso nobena skrivnost, kot tudi ne kadrovski cunami, ki ga je Šarčeva vlada izvedla v le nekaj mesecih. In ko gre mimo vseh pravil, se od šefa vlade, ki ga je ustoličila stranka s sloganom "Kriminal in korupcija se ne bosta splačala", pričakuje, da izstavi zasoljen račun.

Pa je koorporativno upravljanje pri nas res le fasada za politične apetite?

Kadrovski cunami Šarčeve vlade je že do poletja dodobra predelal vsa pdoročja. Odšel je generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, zamenjal ga je Bojan Majcen, zamenjal se je vrh Sove, pa varnostno-obveščevalne službe, policije, vojske. Novi ministri – Iztok Purič, Zoran Poznič, Simon Zajc, Aleš Šabeder – so s sabo pripeljali svoje državne sekretarje. In tu so še državna podjetja, kjer Šarčeva LMŠ bije boj z Borutom Jamnikom in Židanovo SD.

"Koalicija je sestavljena iz petih strank in seveda so tukaj pritiski takšni in drugačni," na to pravi Karmen Dietner, predsednica nadzornega sveta SDH. Šarec pa je pred dnevi na to odgovoril, da če so za vse krivi, potem morajo imeti tudi kakšno besedo.

V nadzornem svetu Slovenskih železnic jo bo po novem imel tudi LMŠ-jev Adam Vengušt, ki se je v eno najpomembnejših državnih skupin povzpel iz izbrisanega podjetja zavarovalnih zastopstev. In če se sprašujete, kje je 'kralj sendvič afere'? Vodi enoto Nazarje zavoda za gozdove. Koalicija je medtem v petih mesecih izvedla pet menjav v slabi banki in Jožeta Jaklina nagradila z novo službo prokurista DUTB v Beogradu. Tudi Lidija Glavina je s SDH odkorakala na državni GEN-I.

Prijovićeva medtem ostaja ena redkih nadzornikov, ki se je uprla. Kot prva nadzornika Darsa sta Robert Ličen in Alenka Žnidaršič Kranjc politične pritiske prijavila v času vlade Mira Cerarja, KPK pa ostaja ignoriran oziroma zaradi ugotovitev korupcijskih tveganj nemalokrat celo tožen.