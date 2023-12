Politično kadrovanje v Agenciji za civilno letalstvo: na tapeti je Bratuškova

Zdaj že nekdanji v.d. direktorja Agencije za civilno letalstvo, Jure Griljc, je polni mandat direktorja najvišjega letalskega organa v državi iskal dvakrat: prvič, pred šestimi meseci, ko je po posredovanju infrastrukturne ministrice lahko zasedel zgolj položaj vršilca dolžnosti, in drugič pred nekaj dnevi, ko ga je na ta položaj predlagal tudi strokovni svet, a je Alenka Bratušek njegovo imenovanje že drugič povozila. Zakaj?

"Program razvoja in dela agencije do leta 2028 je pomanjkljiv, Griljc pa kljub šestmesečnemu vodenju agencije ne izkazuje jasne vizije in ne postavlja prioritet, v času vodenja pa ni izkazal zadovoljivih rezultatov in razvojne naravnanosti," so odločitev ministrice povzeli na infrastrukturnem ministrstvu.

Griljc pred kamero danes ni želel, se je pa na ministričine, kot pravi, neresnične izjave odzval na Facebooku, podporo pa so mu ob tem izkazali tako domači kot tuji letalski strokovnjaki. "Najvišji organi mednarodnih letalskih organizacij ga cenijo in so bili nad to odločitvijo naše ministrice precej nezadovoljni," denimo meni Žiga Bruno Kotnik, nekdanji direktor Agencije za civilno letalstvo in mednarodni letalski strokovnjak.

"Z žalostjo ugotavljamo, da sta bila strokovnost in profesionalnost v Sloveniji ponovno spregledana. To je velika izguba za Agencijo," pa so denimo zapisali v Društvu kontrolorjev zračnega prometa.