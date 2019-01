Sporne izjave tožilca Kozine: Kapitalu odvzeti moč

Jože Kozina, vrhovni tožilec, ki je v preteklosti preganjal Bavčarja, Šrota in Kordeža, se je v slovenskem parlamentu pred meseci lotil podjetnikov z besedami: "Kapitualu odvzeti moč. Tukaj če kdo to zmore, zmore samo državni zbor in vlada."In ob tem poslancem namenil še nekaj nasvetov: "Odvzeti jim to moč, obdavčiti jih, ne pa poslušati to jokanje, naj gredo v tujino."

"Da pravi, da pač je treba nas dodatno obdavčiti, da pošilja naše obrtnike, podjetnike izven države in seveda, da je treba kapitalu vzeti moč, se mi zdi skrajno neprimerno,"pa na to pravi Branko Meh, prvi mož obrtno-podjetniške zbornice, ki je že ob incidentu pozval k ukrepanju. In dodaja, da ima "šef tožilcev sedaj pomembno nalogo, tako da naredi tožilstvo neodvisno".

Generalni državni tožilec Drago Šketa je oktobra od Komisije za etiko in integriteto res zahteval mnenje in ga tudi dobil. Komisija je sprejela načelno mnenje, da izjava predstavlja etično sporno komuniciranje državnega tožilca.

A Šketo mnenje Komisije za etiko očitno ni prepričalo. V pisnem odzivu je pojasnil, da gre za "enkratno izjavo državnega tožilca, ki pa ni ne kritično niti daljnosežno vplivala na koncept in pomen neodvisnosti in nepristranskosti državnega tožilca".

"Po svoje sem zelo zadovoljen, da je Levica prišla na nek način v parlament," je takrat še dejal Kozina, a tudi politično obarvana pripomba vrhovnega državenga tožilca, po mnenju njegovega šefa nima teže za sprožitev disciplinskega postopka.

"To kar je naredil gospod Kozina ni primerno, in seveda to škoduje tudi ugledu naših podjetnikov in obrtnikov v drugih državah," pa je jasen Meh.

A tudi Kozina je človek, še dodajajo v uradu Generalnega državnega tožilca, in ima kot vsi drugi pravico do svobode izražanja.