Politično obračunavanje ob zaprisegi Boštjana Poklukarja

Boštjan Poklukar je zaprisegel kot novi minister za notranje zadeve, a brez političnega obračunavanja ni šlo. Čeprav je bila potrditev ministra le še formalnost, zanj je glasovalo 54 poslank in poslancev, proti jih je bilo 31, pa smo videli zavijanje z očmi, besedni dvoboj in odhod poslancev iz dvorane. Dvorano so zapustili poslanci SDS-a, ostal je le Anže Logar, ki se je svojim strankarskim kolegom pridružil nekoliko kasneje. V svojem govoru jim ni ostal dolžan krivec za ta odhod, zamudnik, predsednik vlade Robert Golob, ki je samozvanim edinim braniteljem osamosvojitvenih vrednot in načel nastavil ogledalo.