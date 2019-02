'Politično odgovornost za maketo bomo ugotavljali po preiskavah'

Miro Cerar je bil jasen, da je treba nepravilnosti v zvezi z maketo, ki smo jih prvi razkrili v oddaji 24UR, do katerih je prišlo, dejansko razčistiti. "In prav to sem zahteval že kot predsednik vlade in to pričakujem tudi sedaj, v vlogi, ki jo opravljam," je dejal.

"Razumem, da je namen policijske preiskave prav ta, da se zadeva razišče, in prav je, da pristojni organi to svojo nalogo čim prej opravijo do konca. Tu seveda govorim o kazenski odgovornosti," je še povedal Cerar in dodal, da bodo šele nato lahko ugotavljali tudi politično odgovornost.