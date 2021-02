Politično predavanje za slovenske častnike

Slovenska vojska je bila v preteklosti večkrat deležna političnih iger in ideoloških pogledov; zlasti izvoljeni politiki so igrali na domovinska ali antiimperialistična čustva brez resnih strateških pogledov. Vedno je bila častna in enotna – za vojsko je pomembno, kaj vojak naredi, ne kdo je in kaj razmišlja, niti to, koga ima rad. A državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Bojan Pograjc,je očitno imel drugačne ideje. Kljub temu da je kot nekdanji poklicni vojak dobro vedel, da mora vojska biti in ostati politično neopredeljena, je po poročanju Mladine njegov govor kazal ravno nasprotno.

Tako je po poročanju revije med drugim dejal, da je trenutni predsednik vlade najboljša izbira v Sloveniji. Prav tako naj bi favoriziral stranko SDS in "nadaljeval s poudarjanjem, da vojak ne sme biti imun na politiko. Ne sme biti ignorance do politike, vojak mora poznati koalicijsko pogodbo vlade republike Slovenije". Pomembno je poudariti, da Bojan Pograjc v kabinetu predsednika vlade pokriva področje vojaških, obrambnih in zunanjih zadev. V preteklosti je že večkrat menjal različne položaje in službe, najpogosteje je šlo za zaposlitev v vojski in politična mesta.