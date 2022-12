'Politično ravnanje prejšnje in trenutne vlade je kot noč in dan'

Gre v sporu Golob-Bobnar za besedo proti besedi? Kdo govori resnico in kdo ne? Kakšno luč na nedavne očitke, da premier politično pritiska na Policijo, pa meče razkritje, da naj bi bil Golob pod lupo policistov? V soočenju Gibanje Svoboda, SDS, SD in NSi pa tudi o katastrofalnih razmerah v zdravstvu. Zakaj kar 130.000 Slovenk in Slovencev nima osebnega zdravnika, zakaj zdravnikov primanjkuje? Bo zdravstvo preizkušnja tudi za koalicijo?

O vsem tem smo v oddaji 24UR ZVEČER soočili štiri goste: Boruta Sajovica (Gibanje Svoboda), Jelko Godec(SDS), Janija Prednika(SD) in Jožefa Horvata (Nsi). V petek je Mladina razkrila, da naj bi Policija preiskovala Gen-I oz. njenega nekdanjega predsednika uprave Roberta Goloba. Policija sicer potrjuje, da vodi predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, a glede konkretnih oseb pojasnil v tej fazi še ne morejo podati. Sajovic je na vprašanje o tem, če ga po današnjem odkritju glede domnevne preiskave Roberta Goloba, še vedno prepričajo Golobovi argumenti o tem, da ta ni nikoli izvajal političnih pritiskov na Policijo, odgovoril, da "je zdaj vidno, da smo pred zakonom vsi enaki". "Zagotovo je to, kar je zdaj v medijih, še en dokaz več, da smo pred zakonom in pred Policijo vsi enaki - od državljana do vrha slovenske politike. Štejejo dejstva, kršitve zakonov in dejanja. Prepričan sem, da bo predsednik vlade, ko bo čas, zadeve pojasnil," se je Sajovic izognil jasnemu odgovoru. Medtem je Godčeva mnenja, da so pritiski, ki jih je opisal v. d. direktorja Policije in tudi bivša ministrica, dokaz tega, da koalicija Policijo dela politično. "Lahko pa se strinjam s Sajovicem, da mora biti Policija opraviti svoje delo in da mora biti pri preiskavah neodvisna, ne glede na to, koga preiskuje," je povedala. Tudi Prednik je ob tem poudaril na pomembnost neodvisnosti Policije. "Represivni organ, kar Policija je, mora biti neodvisen, tudi zaradi razlogov, ki smo jih slišali takoj na začetku. V tej zgodbi pa lahko rečemo le, da gre za besedo proti besedi. Videli smo le nekatera poročila, ki so bila napisana s strani nekaterih oseb. Tu se Socialni demokrati ne postavljamo na nobeno stran," je pojasnil.

Horvat pa je dejal, da zadnja dogajanja na političnem prizorišču kažejo na to, da je prišlo "znotraj vlade do velikih razpok". "Vse kar smo slišali in doživljali v zadnjih dneh kaže na to, da ugotavljamo, da je prišlo znotraj vlade oz. koalicije do velikih razpok. To pa v slovensko vladajočo politiko vnaša nestabilnost. V trenutku, ko se nahajamo v izraziti energetski krizi, to zagotovo ni dobro," je meni poslanec NSi. "Z velikim soglasjem smo sprejeli zakon o pomoči gospodarstvu, ki se nanaša predvsem na ceno energentov. V četrtek smo se ukvarjali z zakonom o zaščiti in reševanju. Jasno pa je, da politika, ki je bila del prejšnje politike, vleče vzporednico, ki jo preprosto ni. Politično ravnanje prejšnje in trenutne vlade je kot noč in dan oz. kot parkelj in Miklavž," se je na očitke odzval Sajovic. Točka preloma v konfliktu med Bobnarjevo in Golobom je nastopila pri varovanju Dalje so se poslanci pogovarjali o tem, ali Golobova odločitev o reorganizaciji varovanja pomeni "zaušnico Policiji". "Žalosti me, da je ta zgodba prišla v javnost in, da se zadnjih 14 dni ukvarjamo z varovanjem premierja. Najbrž se bo sam odločil, kdo ga bo varoval. Kar se tiče Socialnih demokratov in naših ministrov, ki so bili v preteklih vladah, so naši ministri vedno zaupali Policiji oz. tistemu organu, ki je ministra varovala," je o dogodkih povedal Prednik.

Godčeva je bila do Golobove odločitve bolj kritična. "Slovenska policija je varovala Papeža, ameriške predsednike, ko so bili v Sloveniji. Ne vidim razloga, zakaj predsednik vlade ne bi zaupal Policiji in si namesto tega iskal drugo varovanje, ki ni v skladu z zakonodajo in ustavo. Golob se sklicuje na družino, ampak moram reči, da ko v politične zadeve potegneš svojo družino, je to tisti skrajni rob," meni poslanka SDS. Sajovic je pri tem povedal, da so v Gibanju Svoboda večkrat poudarili, da Policiji popolnoma zaupajo. Dodal je, da so se bivši ministrici Tatjani Bobnar večkrat zahvalili za njeno delo. "Zdaj pa je najpomembneje to, da povemo, da je poskrbljeno za varnost vseh, ki vodijo Slovenijo," je dodal in zavrnil trditev, da Miloš Milović varuje premierja. "Varujejo ga slovenski policisti in policistke," je povedal. Horvat pa meni, da trenutna koalicija pozablja na "prave prioritete". "A spet smo pri prioritetah te vlade. Veliko energije zgubljamo glede tega, kdo in kako bo koga varoval. Prioriteta je torej, kdo bo koga varoval, ne pa gospodarstvo in zdravje ljudi," je dejal. Vrhovno srečanje zdravstva in koalicije Poslanci so soočenje končali z razpravo o zdravstvu. Prednik je povedal, da so zaradi perečih težav v zdravstvu predlagali srečanje koalicije in ministrstva za zdravje. "Vemo, da se problemi v zdravstvu nabirajo že več let. Zdravstveni sistem ni bil deležen pravilnih pristopov že vsaj zadnjih 10-15 let. Zato smo sklicali vrh koalicije in zdravstva, saj želimo na agendo dati vse probleme in tudi poiskati njihove rešitve," je pojasnil.