Politico: Janez Janša – evropski posnemovalec Trumpa znova udriha

Po krajšem zatišju na relaciji EU–Slovenija, ko je bila pozornost usmerjena na dogajanje v domačem političnem teatru, je zaradi nove salve objav slovenskega predsednika vlade Janeza Janše na družbenem omrežju, usmerjenih proti delegaciji evropskih poslancev in domnevnim lutkam milijarderja Georga Sorosa, sledil oster odziv iz Evrope.

Kot piše današnji Politico, ki Janšo označuje za "evropskega posnemovalca Trumpa", so Janševe objave sprožile val ogorčenja v bruseljskih krogih. "Objave slovenskega predsednika vlade so se nanašale na skupino evropskih poslancev, ki je obiskala Slovenijo, da bi preverila stanje vladavine prava in medijske svobode v državi." Janšev zapis je bil namenjen sedanjim in nekdanjim poslancem. "Med drugim Marietje Schaake, ki je leta 2019 zapustila parlament, Martinu Schulzu, nekdanjemu predsedniku parlamenta, ki od leta 2017 ni bil poslanec, in nekdanjemu predsedniku ALDE Hansu van Baalenu, ki je letos umrl. Mnogi so opozarjali na antisemitske konotacije Janševega zapisa, ki vsebujejo skrajno desno teorijo zarote, da madžarsko-ameriški finančnik George Soros, ki je judovskega porekla, na skrivaj vleče niti EU," piše Politico. Rutte je ta zapis označil za neokusen. Francoski državni sekretar za evropske zadeve Clément Beaune pa je podobno obsodil "sumljive napade na evropske poslance", ki "nimajo mesta v našem demokratičnem življenju". Janša je sporno objavo kasneje izbrisal, kar je storil tudi v primeru objave napačne fotografije, ki naj bi prikazovala nasilje protestnikov nad policisti. Slednjo je sicer znova objavil, a z drugim fotomaterialom.

Med objavami, ki so se dotikale Sophie in 't Veld, članice sredinske poslanske skupine Renew Europe, s katero predsednik vlade že dolgo ni v najboljših (političnih) odnosih, se je znašla tudi poobjava zapisa, ki namiguje na to, da se je premier raje sestal s slovaško predsednico Zuzano Čaputovo zaradi njenega izgleda.

Janez Janša je poobjavil tudi tvit z potencialno seksistično konotacijo.